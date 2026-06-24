Galacticos LIVE by Interwetten: Τι ισχύει για Άμραμπατ, Ντεόσα, Μπαρίνοφ & το focus σε Χατζηδιάκο

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα από ειδήσεις για το Big 4, εκεί όπου επικρατεί ο απόλυτος... μεταγραφικός χαμός με Άμραμπατ, Ντεόσα, Μπαρίνοφ και... Χατζηδιάκο.

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξηγεί πώς έχουν τα δεδομένα στον Ολυμπιακό με τον χαφ που αναζητά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Γιώργος Τσακίρης αναλύει τα επόμενα μεταγραφικά βήματα της ΑΕΚ με την επιστροφή του Χαβιέ Ριμπάλτα, ενώ ο Νίκος Αθανασίου παρουσιάζει όλο το ρεπορτάζ από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία.

Φυσικά, η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη φέρνει πολλές ειδήσεις, αφού ο Σταύρος Σουντουλίδης μιλάει για τους στόχους του Αλέσιο Λίσι και το "focus" του ΠΑΟΚ στον Παντελή Χατζηδιάκο.

Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση.

Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!