Άρης: Οι Αργεντίνοι γράφουν για πρόταση του Άρη για τον Άλεξ Λούνα
Ο Άλεξ Λούνα είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει στο Πρωτάθλημα της Αργεντινής και σύμφωνα με τα τοπικά media βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων. Εντός αυτών φέρεται να είναι και ο Άρης ο οποίος… «έκανε πρόταση για την αγορά του 50% των δικαιωμάτων του παίκτη», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Ο 22χρονος Αργεντίνος επιθετικός αγωνίζεται τόσο ως επιτελικός μέσος όσο και ως ακραίος επιθετικός και κοστολογείται μ’ ένα ποσό μεταξύ τεσσάρων και πέντε εκατομμυρίων ευρώ από την Ινστιτούτο με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2029.
Φέτος, ο Άλεξ Λούκα σημείωσε έξι γκολ σε 17 αγώνες, συνολικά στην ομάδα του έχει παίξει σε 51 παιχνίδια με απολογισμό 14 τέρματα και πέντε ασίστ.
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