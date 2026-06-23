Ο «δρόμος του νικητή» περνάει την Τρίτη από τη Ναύπακτο με τους φίλους της ΑΕΚ να βάφουν κιτρινόμαυρη την κεντρική πλατεία της πόλης για το τρόπαιο της Ένωσης.

Το τουρ του τροπαίου της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, ο «δρόμος του νικητή» περνάει σήμερα Τρίτη (23/6) από τη Ναύπακτο με τους φίλους της Ένωσης να στήνουν και εκεί μια κιτρινόμαυρη γιορτή!

Οι Ενωσίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Φαρμάκη, όπου μικροί και μεγάλοι είχαν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν μαζί με το τρόπαιο.

Οι φίλοι της ΑΕΚ στη Ναύπακτο... έβαψαν κιτρινόμαυρη την κεντρική πλατεία της πόλης και έστησαν πάρτι με συνθήματα και τον ύμνο της Ένωσης.

Οι φίλοι της ΑΕΚ στη Ναύπακτο «έβαψαν» κιτρινόμαυρη την Πλατεία Φαρμάκη και φωτογραφήθηκαν με το τρόπαιο της πρωταθλήτριας #aek #aekfc #nafpaktos pic.twitter.com/j2ZQEKRpFi — Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) June 23, 2026

Την Τετάρτη (24/6) ο δρόμος του νικητή θα περάσει από την Άρτα στις 11:00 στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, ενώ την ίδια μέρα το βράδυ θα είναι στη Λευκάδα στις 20:00 στη Νέα Πλατεία Παραλίας.

Την Πέμπτη (25/6) το τουρ του τροπαίου θα συνεχιστεί στην Πρέβεζα στις 11:00 στην Πλατεία Οδυσσέα Ανδρούτσου, ενώ την ίδια μέρα θα βρεθεί στα Ιωάννινα στις 20:00 στην Πλατεία Μαβίλη.

Θα ακολουθήσει η Νέα Πέραμος την Παρασκευή (26/6) στις 20:00 στην Πλατεία Μικρασιατών Προσφύγων, ενώ το Σάββατο (27/6) το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ θα είναι στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης στις 11:00 και το βράδυ στη Λαμία στις 20:00 στην Πλατεία Ελευθερίας.

Δείτε φωτογραφίες από την κιτρινόμαυρη γιορτή για το τρόπαιο της ΑΕΚ στη Ναύπακτο: