Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Να αγιάσει το στόμα του Νίστρουπ»

Ο Νίκος Αθανασίου αναφέρεται μέσω του «Galacticos by Interwetten» στα... γκάζια που έβαλε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στους παίκτες του μετά τα άσχημα τελειώματα που είχαν σε μια άσκηση.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ από το ξεκίνημα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία δείχνει πως θέλει να πάρει το καλύτερο από τους παίκτες του και πως δεν έχει πρόβλημα να βάλει τις φωνές.

Αυτό έκανε και σε άσκηση με τελειώματα στην οποία οι ποδοσφαιριστές του δεν είχαν και τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα με συνέπεια να βάλει τις φωνές. Σε αυτές τις φωνές στάθηκε και ο Νίκος Αθανασίου μιλώντας στους Galecticos by Interwetten.