Ο Ολυμπιακός θα δώσει έξι φιλικά στο σύνολο στο α' και το β' στάδιο της προετοιμασίας του στο εξωτερικό.

Το πρώτο χρονικά φιλικό θα είναι με τη Ράκοβ στις 8 Ιουλίου και το τελευταίο με την Άλκμααρ στις 25 Ιουλίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας όπως τα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός: