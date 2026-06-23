Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τα έξι φιλικά της προετοιμασίας του
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Ο Ολυμπιακός θα δώσει έξι φιλικά στο σύνολο στο α' και το β' στάδιο της προετοιμασίας του στο εξωτερικό.
Το πρώτο χρονικά φιλικό θα είναι με τη Ράκοβ στις 8 Ιουλίου και το τελευταίο με την Άλκμααρ στις 25 Ιουλίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών προετοιμασίας όπως τα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός:
- 8 Ιουλίου στις 19.00: Ράκοβ - Ολυμπιακός
- 11 Ιουλίου στις 15.00: Λέουβεν - Ολυμπιακός
- 17 Ιουλίου στις 19.30: Φορτούνα Σιτάρντ - Ολυμπιακός
- 18 Ιουλίου στις 16.30: Άγιαξ - Ολυμπιακός
- 24 Ιουλίου στις 20.00: Αντβέρπ - Ολυμπιακός
- 25 Ιουλίου στις 16.00: Άλκμααρ - Ολυμπιακός
- Οι ώρες έναρξης είναι ώρες Ελλάδας.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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