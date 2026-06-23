Νίστρουπ στους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Θέλω μαχητές, ο πόνος είναι μονόδρομος για την κορυφή»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε πράγματα που δεν του άρεσαν στη πρωινή προπόνηση της Τρίτης και φρόντισε να στείλει το... μαχητικό μήνυμα από την αρχή! Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου

Ένα πιάσιμο του ποδιού μετά από κλωτσιά, μία μίνι κουβέντα με έναν συμπαίκτη, μία απόφαση του διαιτητή που δεν είναι αρεστή. Στιγμές και δευτερόλεπτα που μπορούν να κρίνουν φάσεις, παιχνίδια, τίτλους. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε στη πρωινή προπόνηση της Τρίτης πράγματα που δεν του άρεσαν και έσπευσε στο φινάλε του προγράμματος να στείλει το μήνυμα για πνεύμα μαχητικό!

☘️💥 Τα… γκάζια του Νίστρουπ για τα γκολ και η πίστη!#paofc pic.twitter.com/QFR1J2QFRU June 23, 2026

Συγκεκριμένα είπε στους παίκτες του:

''Δεν θέλω να σας βλέπω ούτε μία στιγμή να σπαταλάτε άσκοπα μέσα στο παιχνίδι τον χρόνο και τις κινήσεις σας. Να πιάνετε το πόδι σας, το κεφάλι σας, να συζητάτε με τους συμπαίκτες σας, ακόμη χειρότερα. Δεν θελώ ποτέ να βλέπω την ομάδα μου να παίζει 10 εναντίον 11. Ούτε δευτερόλεπτο. Είτε παίζουμε στην Ευρώπη, είτε στην Ελλάδα, είτε στην προπόνηση. Πονάτε και σταματάτε; Δεν σας αρέσει κάτι και σταματάτε; Όχι στην ομάδα μου.

Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή; Σας ρωτάω. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή; Θα πρέπει να πονέσετε για να τα καταφέρετε. Θα πρέπει να αποδεχθείτε τον πόνο. Θέλω μαχητές στην ομάδα μου. Κάποιες φορές θα δεχτείτε μια αγκωνιά και θα πρέπει να συνεχίσετε με πρησμένο μάτι, να δεχτείτε μια κλωτσιά και να ματώσει το πόδι σας. Ο πόνος είναι μονόδρομος για την κορυφή. Θέλω να έχω παίκτες μαχητές σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού''.