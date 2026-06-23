Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Το ύψος του Καραϊσκάκη, η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ και τρεις μεταγραφές»
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Ο ρεπόρτερ της ομάδας του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, στάθηκε στην αναφορά του στους Galacticos στο νέο Καραϊσκάκη και τις μεταγραφές των Πειραιωτών.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ρεπόρτερ των Πειραιωτών, ξεκίνησε το ρεπορτάζ με τις εξελίξεις γύρω από το νέο Καραϊσκάκη. Στην συνέχεια παρέθεσε στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten όλο το μεταγραφικό ρεπορτάζ που περιελάμβανε από τα νέα για τον Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς μέχρι τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και άλλες μεταγραφικές υποθέσεις.
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