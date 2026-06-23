Ολυμπιακός: Το δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ για τις 18 Ιουλίου
Ο Άγιαξ - που ως γνωστόν θα δώσει φιλικό με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στις 4 Ιουλίου - ανακοίνωσε φιλικό και με τον Ολυμπιακό για τις 18 Ιουλίου και ώρα 15.30 (τοπική). Ένα ματς που θα γίνει κεκλεισμένων των Θυρών πάντα με βάση όσα γνωστοποίησε ο Άγιαξ.
Ήδη έχει γνωστοποιηθεί το φιλικό με τη Ράκοβ για τις 8 Ιουλίου. Όπως επίσης το φιλικό τεστ με την Άλκμααρ στις 25 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του θα ανακοινώσει όλα τα φιλικά του μαζί.
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