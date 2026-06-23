Ολυμπιακός: Το δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ για τις 18 Ιουλίου

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Το δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ για τις 18 Ιουλίου

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Άγιαξ VS Ολυμπιακός σε κεκλεισμένων των Θυρών φιλικό τεστ προετοιμασίας που ανακοίνωσε ο ολλανδικός σύλλογος για τον Ιούλιο.

Ο Άγιαξ - που ως γνωστόν θα δώσει φιλικό με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στις 4 Ιουλίου - ανακοίνωσε φιλικό και με τον Ολυμπιακό για τις 18 Ιουλίου και ώρα 15.30 (τοπική). Ένα ματς που θα γίνει κεκλεισμένων των Θυρών πάντα με βάση όσα γνωστοποίησε ο Άγιαξ.

Ήδη έχει γνωστοποιηθεί το φιλικό με τη Ράκοβ για τις 8 Ιουλίου. Όπως επίσης το φιλικό τεστ με την Άλκμααρ στις 25 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του θα ανακοινώσει όλα τα φιλικά του μαζί.

@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site του Άγιαξ
     

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