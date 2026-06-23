ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος έγινε «ένα» με τα παιδιά στην Πάτρα, τραγουδώντας τον ύμνο με το τρόπαιο
Μεγάλη δυναμική είχε και στην Πάτρα η εκδήλωση της ΑΕΚ, όπου οι φίλοι της Ένωσης είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο και να ακούσουν και την ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου. Μια ομιλία στην οποία ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης μίλησε για την ενότητα που πρέπει να διατηρηθεί στην ομάδα, αποκαλύπτοντας και την επένδυση για τη δημιουργία του αυτοκινητοδρομίου.
Στην εκδήλωση για τον «δρόμο του νικητή» το «παρών» έδωσαν και πολλοί μικροί φίλοι της ΑΕΚ, η οποία το χάρηκαν με την ψυχή τους, δείχνοντας πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Μάλιστα ο Μάριος Ηλιόπουλος έγινε «ένα» με τα παιδιά, σηκώνοντας μαζί τους το τρόπαιο και τραγουδώντας τον ύμνο της Ένωσης.
«Τα μικρά παιδιά της Πάτρας, εμπνευσμένα από το Τρόπαιο του Ευ Αγωνίζεσθαι και τον Δρόμο του Νικητή... Η εικόνα μιλάει από μόνη της... Αυτή είναι η Καρδιά, η Ψυχή και το Μέλλον της ΑΕΚ!!!», έγραψαν οι κιτρινόμαυροι στην ανάρτησή τους με το βίντεο του Μάριου Ηλιόπουλου μαζί με τους μικρούς φίλους της ΑΕΚ.
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