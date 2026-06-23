Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ακούστηκε σε όλο το Άπελντορν ζητώντας γκολ και καλύτερα τελειώματα ενώ έδειξε στους παίκτες του το πόσο πιστεύει στο πρότζεκτ. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου.

Άπελντορν ημέρα δεύτερη για τον Παναθηναϊκό. Το πρόγραμμα του Τριφυλλιού ξεκίνησε με ασκήσεις ενδυνάμωσεις, συνεχίστηκε με ασκήσεις σε μικρό χώρο για την λήψη αποφάσεων, τις γραμμές πάσες, τις κινήσεις για τρίτο παίκτη στις συνεργασίες και την άμεση πίεση όταν χάνεται η μπάλα.

Έπειτα το γκρουπ χωρίστηκε σε δύο ομάδες. Οι στόπερ και οι κεντρικοί χαφ στο ένα, οι επιθετικοί και οι ακραίοι στο άλλο. Στη μία άσκηση δούλεψε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην ανάπτυξη και στην άλλη στις κινήσεις στο επιθετικό τρίτο και στα τελειώματα των φάσεων.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με διπλό στο μισό γήπεδο.

Η φωνή του Νίστρουπ ακούστηκε σε όλο το Άπελντορν για τα γκολ

Στην παρουσίασή του έκανε λόγο για τα λίγα γκολ που πέτυχε πέρσι ο Παναθηναϊκός. Ξέρει ποιό ήταν το μεγάλο πρόβλημα και θέλει να το λύσει. Για αυτό στην άσκηση με τα τελειώματα... τρελάθηκε από την προχειρότητα και την αναποτελεσματικότητα, καθώς μόνο το 15-20% των φάσεων μοναχά εναντίον ενός κατέληγε στα δίχτυα.

Στη διακοπή της άσκησης φώναξε πολύ δυνατά, λέγοντας:

''Ήθελα 25 γκολ στην άσκηση που κάναμε που κάναμε στα τελειώματα. Είναι ένα τελείωμα από τα δύο μέτρα που δεν μπαίνει ή μια κίνηση που δεν γίνεται σωστά ή ένα ριμπάουντ. Θέλω γκολ! Δεν είναι τύχη, δεν πιστεύω στην τύχη. Δεν γίνεται να σκέφτεστε πως δεν θα κάνετε κίνηση. Ποιός θα πάει στο ριμπάουντ να σκοράρει; Ποιός(εκεί ανέβασε την ένταση της φωνής του); Το χρειαζόμαστε αυτό. Δεν είναι τύχη το να πάρεις το ριμπάουντ. Πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Θέλω περισσότερα γκολ''.

☘️💥 Τα… γκάζια του Νίστρουπ για τα γκολ και η πίστη!#paofc pic.twitter.com/QFR1J2QFRU — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 23, 2026

Η πίστη για την βελτίωση

Σε ένα από τα breaks για νερό και ανάσες, ζήτησε από τους παίκτες απόλυτη προσπάθεια και έδειξε σίγουρος για την βελτίωση του συνόλου.

''Πρέπει να προπονηθούμε τώρα και το επόμενο διάστημα, να τα δώσουμε όλα. Τώρα είναι η στιγμή που θα γίνουμε καλύτεροι. Στις πρώτες εβδομάδες μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αλλά θα δείτε ό,τι σε πέντε-έξι εβδομάδες θα είμαστε πραγματικά πολύ καλοί''.

