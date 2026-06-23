Ο Λεβαδειακός έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Ηλία Χαραλάμπους προκειμένου να αποτελέσει τον διάδοχο του Νίκου Παπαδόπουλου για την τεχνική του ηγεσία.

Ο Λεβαδειακός φαίνεται πως βρήκε τον άνθρωπο που θα διαδεχθεί τον Νίκο Παπαδόπουλο στην τεχνική του ηγεσία, αφού έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Ηλία Χαραλάμπους, ώστε να αναλάβει τα ηνία του κλαμπ.

Ο 45χρονος τεχνικός από την Κύπρο, που έχει γεννηθεί στη Νότια Αφρική, ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Στεάουα Βουκουρεστίου στις αρχές του περασμένου Μαρτίου αποχωρώντας έπειτα από τρία χρόνια στον πάγκο της. Εκεί τα πήγε περίφημα αφού κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2024 και 2025) και δύο Σούπερ Καπ (2025 και 2026).

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα εργαστεί στη χώρα μας, αφού στο παρελθόν έχει περάσει από τους πάγκους της Δόξας Κατωκοπιάς (Δεκ. 2021-Μάιο 2022), του Εθνικού Άχνας (Δεκ. 2020 - Νοεμβρ. 2021) και της Χάτα από τα ΗΑΕ (Ιουλ. 2020 - Νοεμβρ. 2020).

Την προπονητική του καριέρα την είχε ξεκινήσει ως βοηθός στην ΑΕΚ Λάρνακας. Αποσύρθηκε το καλοκαίρι του 2017 και αμέσως ανέλαβε χρέη βοηθού προπονητή για 2,5 χρόνια έχοντας συνεργασία τόσο με τον Ιμανιόλ Ιντιάκεθ όσο και με τον τεχνικό της Λίβερπουλ, Άντονι Ιραόλα. Μάλιστα, όταν ο τελευταίος αποχώρησε ανέλαβε προσωρινά χρέη πρώτου προπονητή για 13 ματς.