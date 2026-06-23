Galacticos LIVE by Interwetten: Η εκκρεμότητα για Ντε Φράι, ο Εντσάμ & τα χτυπήματα του Ολυμπιακού

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα από ειδήσεις για το Big 4, εκεί όπου επικρατεί ο απόλυτος... μεταγραφικός χαμός!

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μιλάει τα τρία χτυπήματα του Ολυμπιακού τις επόμενες ημέρες, ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί τι ισχύει και τι όχι για τον χαφ που ψάχνει η ΑΕΚ, ενώ ο Νίκος Αθανασίου ζωντανά από την Ολλανδία μεταφέρει όλα τα τελευταία του Παναθηναϊκού. Φυσικά, η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη φέρνει πολλές ειδήσεις, αφού ο Σταύρος Σουντουλίδης μιλάει για την πρώτη μέρα του Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ και ο Βασίλης Βλαχόπουλος για την πρώτη μεταγραφή του Άρη.

Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση.σ

Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!