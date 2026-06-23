Την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, όπως έκανε γνωστό η Καλαμάτα με ανακοίνωση της.

Μετά την ανακοίνωση της λίστας των ονομάτων που θα πλαισιώνουν τον Παναγιώτη Χριστοφιλεά στη Super League, η Καλαμάτα έκανε γνωστή και την ημερομηνία της παρουσίασης όλου του προπονητικού τιμ της.

Συγκεκριμένα, η Μαύρη Θύελλα γνωστοποίησε πως την ερχόμενη Πέμπτη, 25 Ιουλίου και ώρα 19:00, ο Έλληνας κόουτς και οι συνεργάτες του θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο Horizon Blu και θα μιλήσουν για τα μεταγραφικά και το «χτίσιμο» της ομάδας εν όψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Horizon Blu η επίσημη παρουσίαση του προπονητικού επιτελείου της ομάδας ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, μιας ιδιαίτερα σημαντικής σεζόν κατά την οποία η Μαύρη Θύελλα επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και θα δοθεί η δυνατότητα για ενημέρωση σχετικά με τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής χρονιάς».

