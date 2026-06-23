Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, Παναθηναϊκός και Στέφαν Ντε Φράι ήρθαν σε οριστική συμφωνία. Αυτό είναι το deal.

Η μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού στην Ελλάδα (προς ώρας) φαίνεται πως είναι έτοιμη να σκάσει, καθώς βάσει νεότερου δημοσιεύματος, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Στέφαν Ντε Φράι.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ, Νικολό Σκίρα, οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τον διεθνή Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, για συνεργασία δυο ετών, με τις ετησιες απολαβές του να ανέρχονται στα 3 εκατ. ευρώ!

Το «τριφύλλι» προσφέρει στον έμπειρο στόπερ τον ρόλο του ηγέτη στην άμυνα και φυσικά ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, με την υπόθεση να μην έχει ολοκληρωθεί τελικώς αλλά να βρίσκεται κυριολεκτικά μια ανάσα από το θετικό φινάλε.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντε Φράι βρισκόταν στην Ίντερ τα τελευταία 8 χρόνια (από το 2018) έχοντας σχεδόν 300 συμμετοχές με την ιταλική ομάδα (296), σημειώνοντας 13 γκολ, μοιράζοντας 8 ασίστ και κατακτώντας συνολικά 9 τίτλους, εκ των οποίων 3 πρωταθλήματα.

Μπορεί να μην επιλέχθηκε από τον Ρόναλντ Κούμαν στην αποστολή των Οράνιε για το φετινό Μουντιάλ, όμως παλαιότερα υπήρξε ηγετικό μέλος, έχοντας 79 εμφανίσεις (4 γκολ) με το εθνόσημο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Αλφρέντο Πεντούλα, που ανέβασε την χαρακτηριστική κλεψύδρα, ότι δηλαδή η κατάσταση ολοκληρώνεται.