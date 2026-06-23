Δημοσίευμα από την Αφρική αναφέρει ότι ο Ολιβιέ Εντσάμ είναι στη λίστα της ΑΕΚ.

Νωρίτερα σε σχετικό ρεπορτάζ διαβάσατε για το τι ισχύει με την υπόθεση του χαφ στην ΑΕΚ. Μετά τα ρωσικά σενάρια για Μπαρίνοφ και Τσερνίκοφ, ένα ακόμα έρχεται από την Αφρική και αφορά τον Ολιβιέ Εντσάμ που μένει ελεύθερος από τη Σάμσουνσπορ.

Ο 30χρονος Καμερουνέζος μέσος, για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί έντονα η Ένωση το καλοκαίρι του 2021, αναζητεί τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του και σύμφωνα με το Africafoot «είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα επαφές», ενώ όπως προσθέτει το αφρικανικό δημοσίευμα «ενδιαφέρον δείχνουν και σύλλογοι από την Τουρκία».

Δύσκολα πάντως η ΑΕΚ θα ασχολούνταν με την περίπτωσή του. Ο Εντσάμ αγωνιζόταν στη Σάμσουνσπορ την τελευταία τριετία, πραγματοποιώντας φέτος 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τρία γκολ και μια ασίστ.