Στην ΑΕΚ υπάρχει συγκεκριμένος στόχος για τον χαφ, όπως και για τις άλλες θέσεις που αναζητά ενίσχυση. Δεν «παίζει» του Τσερνίκοφ, μόνο ελεύθερος θα απασχολούσε ο Μπαρίνοφ.

Στην ΑΕΚ έχει γίνει ήδη νωρίς νωρίς μέσα στο καλοκαίρι η προσθήκη του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ για τη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής, με την Ένωση να είναι ενεργή στην αγορά για στόπερ, χαφ και έναν ακόμα μεσοεπιθετικό.

Τα ξημερώματα από τη Ρωσία έκαναν λόγο για επαφές της ΑΕΚ με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τον 29χρονο χαφ Ντμίτρι Μπαρίνοφ, ενώ ο ίδιος Ρώσος ρεπόρτερ, Αντρέι Πανκόφ το απόγευμα της Δευτέρας έβαλε την Ένωση στο παιχνίδι και για άλλον έναν Ρώσο χαφ και συγκεκριμένα τον 26χρονο Αλεξάντρ Τσερνίκοφ της Κράσνονταρ. Ωστόσο, άλλος είναι ο παίκτης που απασχολεί τους κιτρινόμαυρους για τον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Η περίπτωση του Τσερνίκοφ της Κράσνονταρ δεν υφίσταται, ενώ αυτή του Μπαρίνοφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα ενδιέφερε την ΑΕΚ καθώς τον γνωρίζει πολύ καλά ο Μάρκο Νίκολιτς. Ωστόσο θα μπορούσε να την απασχολήσει μόνο αν ήταν ελεύθερος. Κι αυτό γιατί οι συναλλαγές με τη Ρωσία είναι αδύνατες λόγω των περιορισμών που υπάρχουν.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει συγκεκριμένο παίκτη για τον χαφ και πρόκειται για άλλη περίπτωση, με την ΑΕΚ να προχωράει παράλληλα και τις άλλες μεταγραφικές υποθέσεις που αφορούν και τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες χρειάζεται ενισχύσεις, όπως αναφέραμε παραπάνω.

Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν υπάρχει κάτι ως δεδομένο για το ποια από αυτές θα ολοκληρωθεί πρώτα, καθώς στις μεταγραφές μπορεί να αλλάξουν τα πάντα κάθε στιγμή. Ωστόσο σε κάθε θέση, όπως και για τον χαφ στην προκειμένη περίπτωση, οι στόχοι έχουν εντοπιστεί από τους Ριμπάλτα και Νίκολιτς, με την ΑΕΚ να βρίσκεται σε επαφές.