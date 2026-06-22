Το δεξί χέρι του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει δύο πολύχρωμα βραχιολάκια αλλά πάνω από όλα μία ιστορία αληθινής και πατρικής αγάπης. Αποστολή στην Ολλανδία: Νίκος Αθανασίου.

Στο αριστερό χέρι το ρολόι για τους χρόνους της προπόνησης και στο δεξί δύο βραχιολάκια. Με όμορφα χρώματα. Γαλάζιο, ροζ, μωβ, μεταξύ άλλων. Ασυνήθιστη μα πραγματικά υπέροχη εικόνα για έναν προπονητή ποδοσφαίρου.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, κρύβει μία υπέροχη ιστορία αγάπης πίσω από αυτή την στιλιστική επιλογή.

Η κορούλα του είχε φτιάξει αυτά τα βραχιολάκια για τον μπαμπά της. Σαν ένα γούρι που θα τον συνοδεύει σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Εκείνος τα φορούσε συχνά, σε ένα παιχνίδι τα έβγαλε και η Κοπεγχάγη ηττήθηκε σε αυτό.

Όταν η κορούλα του, υπενθύμισε στον μπαμπά Τζέικομπ το... ατόπημά του, εκείνος της έδωσε την υπόσχεση και την τηρεί μέχρι και σήμερα. Τα βραχιολάκια της θα βρίσκονται πάντα στον καρπό του δεξιού του χεριού...