Τσάπρας: Παναθηναϊκό - Με τριαντάφυλλο και Domenica η παρουσίαση

Τσάπρας: Παναθηναϊκό - Με τριαντάφυλλο και Domenica η παρουσίαση

Σωτήρης Μυκονίου
Τσάπρας: Παναθηναϊκό - Με τριαντάφυλλο και Domenica η παρουσίαση

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Το εκπληκτικό βίντεο του Παναθηναϊκού για τον Τσάπρα που κρατούσε τριαντάφυλλο και το τραγούδι των Domenica.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού και το βίντεο της ΠΑΕ ήταν εκπληκτικό μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής.

Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού έδειχνε το σήμα του τριφυλλιού στη φανέλα και αναρωτήθηκε: «Πού αλλού;». Στη συνέχεια κρατούσε ένα τριαντάφυλλο στο χέρι του, προφανώς εξαιτίας του ονόματός του, ενώ ακουγόταν το τραγούδι των Domenica «Μέσα στη βουή του δρόμου», που κυκλοφόρησε το 2002 και μερικοί από τους στίχους είναι οι εξής:

«Σε κρατώ στον νου μου ακόμα, σαν τριαντάφυλλο στο στόμα, πέρασες όπως περνούνε, όσα δεν θα ξαναρθούνε, σε κρατώ στο νού μου ακόμα, σαν τριαντάφυλλο στο στόμα».

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Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού

 

@Photo credits: pao.gr
     

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