Η συνολική παρουσίαση του έργου του νέου Καραϊσκάκη - που θα κοστίσει μίνιμουμ 250 εκατ. ευρώ - θα γίνει από τον Βαγγέλη Μαρινάκη εντός των προσεχών ημερών.

Όπως έγινε γνωστό ρεπορταζιακά την Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά οι τεχνικοί Σύμβουλοι της ομάδας του Ολυμπιακού καθώς και οι αρχιτέκτονες - συνεργάτες του παρουσίασαν τα σχέδια του νέου Καραισκάκη. Η παρουσίαση εν συνόλω του έργου που θα αλλάξει την ιστορία του Ολυμπιακού θα γίνει από τον πρόεδρο της πειραϊκής ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το νέο γήπεδο θα έχει πάνω από 50.000 θέσεις. Το «νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης» δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο αφού τα 250 εκατομμύρια ευρώ (μίνιμουμ) που θα απαιτηθούν για την περάτωση του έργου θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός.