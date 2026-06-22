Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά οι τεχνικοί Σύμβουλοι του Ολυμπιακού και οι αρχιτέκτονες - συνεργάτες του παρουσίασαν τα σχέδια του νέου Καραισκάκη.

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για το μεγαλύτερο έργο που θα έχει γίνει στην ιστορία του πειραϊκού συλλόγου και του Πειραιά, το «νέο Καραισκάκη». Ένα μεγαλειώδες και ιστορικό έργο που θα αλλάξει την πόλη και την ιστορία του Ολυμπιακού αλλά και του ελληνικού αθλητισμού. Επι της ουσίας οι εκπρόσωποι τεχνικοι σύμβουλοι και αρχιτέκτονες παρουσίασαν το έργο στη Δημοτική Αρχή και ζήτησαν μια απλή διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα το γήπεδο αυτό.

Ένα έργο που θα αναπλάσει την περιοχή και θα κάνει την έδρα του Ολυμπιακού ένα από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και πολυχρηστικά γήπεδα της Ευρώπης με χωρητικότητα που θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του φαληρικού όρμου, ζητήθηκε από τον Δήμο Πειραιά να διασφαλιστεί η συμβατότητα του έργου ανάπλασης και αναβάθμισης του «Γεώργιος Καραισκάκης» με το υπο θεσμοθέτηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.).

Είναι το πρώτο βήμα για την κατασκευή του «Νέου Γεώργιος Καραισκάκης» το οποίο δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο αφού τα 250 εκατομμύρια ευρώ (μίνιμουμ) που θα απαιτηθούν για την περάτωση του έργου θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η παρουσίαση εν συνόλω του έργου θα γίνει από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα τις επόμενες ημέρες. Συνοψίζοντας το νέο γήπεδο θα έχει τα εξής ατού:

• Αύξηση της χωρητικότητας σε περισσότερες από 50.000 θέσεις.

• Το μεγαλύτερο και πλέον υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας.

• Τεχνολογικά αθλητική προηγμένη εγκατάσταση, με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού της.

• ⁠Ευέλικτο και πολυλειτουργικό γήπεδο, σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας.

• ⁠Το έργο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

• Ασφαλής και άνετη διακίνηση θεατων(νεα κλιμακοστασια,κυλιόμενες σκάλες,ασανσερ)

• Μοναδικοί χώροι και παροχές που θα κάνουν τον επισκέπτη να ζεί μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική εμπειρία.

Η πρόταση του Ολυμπιακού εγκρίθηκε ομόφωνα απο το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά.