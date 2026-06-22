Μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας ο ΟΦΗ διέθεσε 2.500 εισιτήρια διαρκείας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Το μήνυμα του νεοαποκτηθέντα Μπουχαλάκη.

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των καρτών διαρκείας του ΟΦΗ ενόψει της ιστορικής ερχόμενης σεζόν, η οποία θα βρει τους Κρητικούς για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο μέσα σε μια εβδομάδα έχουν κάνει... φτερά 2.500 κομμάτια. Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται τόσο ανανεώσεις, όσο και νέες αγορές κανονικών και παιδικών εισιτηρίων.

Χαρακτηριστικό της τεράστιας ζήτησης το γεγονός πως στο αντίστοιχο χρονικό σημείο την περσινή χρονιά είχαν αγοραστεί περίπου 1.500 διαρκείας. Θυμίζουμε πως το διάστημα των εκπτώσεων θα ισχύει ως τις 5 Ιουλίου.

Από την πλευρά του, ο νεοαποκτηθένας Ανδρέας Μπουχαλάκης μέσω video στα Social Media των Κρητικών έκανε κάλεσμα στους Ομιλίτες ώστε να προμηθευτούν τα διαρκείας τους.