Ολυμπιακός: Φορτούνης και Ρόντινει πίνουν... φρεντάκι στα Τρίκαλα

Ρόντινει και Κώστας Φορτούνης απολαμβάνουν παρέα τις τελευταίες ημέρες διακοπών, πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας του Ολυμπιακού.

Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού βρίσκονται στην τελευταία εβδομάδα των καλοκαιρινών τους διακοπών, καθώς από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα ξεκινήσει και επίσημα η καλοκαιρινή προετοιμασία των Ερυθρόλευκων για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Παρά το γεγονός πως έχουν ακόμη επτά ημέρες ξεκούρασης, οι περισσότεροι παίκτες των Πειραιωτών βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο εμβληματικός αρχηγός του συλλόγου, Κώστας Φορτούνης, ο οποίος επέστρεψε φέτος στο λιμάνι του, απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες χαλαρώσης του στη γεννέτειρα του, τα Τρίκαλα.

Στην απόδραση του αυτή όμως δεν είναι μόνος του, καθώς έχει στο πλευρό του τον συμπαίκτη και καλό του φίλο, Ρόντινει, με τον οποίον μάλιστα το πρωί της Δευτέρας (22/06) απόλαυσαν μαζί το... φρεντάκι τους.

«Καλημέρα φρεντάκι στα Τρίκαλα με τον Κωστάρα», έγραψε ο Βραζιλιάνος μπακ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.