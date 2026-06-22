Παναθηναϊκός: Αυτό θα είναι το συμβόλαιο του Πένια σύμφωνα με τους Ισπανούς

Παναθηναϊκός: Αυτό θα είναι το συμβόλαιο του Πένια σύμφωνα με τους Ισπανούς

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Αυτό θα είναι το συμβόλαιο του Πένια σύμφωνα με τους Ισπανούς

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Ο Ματέο Μορέτο αποκάλυψε με ανάρτησή του τα χρήματα που θα πάρει ο Ινάκι Πένια από τον Παναθηναϊκό.

Ο Ματέο Μορέτο της «Marca» έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X σχετικά με το συμβόλαιο που θα λάβει ο Ινάκι Πένια αφότου υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αρχικά ανέφερε πως ο Ισπανός πορτιέρε θα υπογράψει ένα συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια 3+1 χρόνια, ότι οι ιατρικές εξετάσεις του θα λάβουν χώρα σήμερα ενώ η ανακοίνωσή του θα γίνει επίσης της Δευτέρα (22/06) ή το αργότερο το πρωί της Τρίτης (23/06).

Ύστερα αναφέρθηκε στα χρήματα που θα λάβει συνολικά από το συμβόλαιό του με τους «πρασίνους» τονίζοντας πως εκείνα θα φτάσουν περίπου τα 3 εκατ. ευρώ για την τριετία.

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@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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