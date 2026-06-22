Παναθηναϊκός: Αυτό θα είναι το συμβόλαιο του Πένια σύμφωνα με τους Ισπανούς
Ο Ματέο Μορέτο της «Marca» έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X σχετικά με το συμβόλαιο που θα λάβει ο Ινάκι Πένια αφότου υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος αρχικά ανέφερε πως ο Ισπανός πορτιέρε θα υπογράψει ένα συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια 3+1 χρόνια, ότι οι ιατρικές εξετάσεις του θα λάβουν χώρα σήμερα ενώ η ανακοίνωσή του θα γίνει επίσης της Δευτέρα (22/06) ή το αργότερο το πρωί της Τρίτης (23/06).
Ύστερα αναφέρθηκε στα χρήματα που θα λάβει συνολικά από το συμβόλαιό του με τους «πρασίνους» τονίζοντας πως εκείνα θα φτάσουν περίπου τα 3 εκατ. ευρώ για την τριετία.
Iñaki Peña al Panathinaikos está cerrado.
El portero firmará un contrato de tres años con opción a un cuarto año entre hoy y, como muy tarde, mañana por la mañana.
Las pruebas médicas están previstas para hoy.
El Barcelona recibirá unos 3 millones de euros. @marca pic.twitter.com/CZfYU39eWW— Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 22, 2026
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