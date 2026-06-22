Το εξωπραγματικό κόστος της επένδυσης του Ηλιόπουλου για το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας

Η τρομερή επένδυση που θα κάνει ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος για την κατασκευή του αυτοκινητοδρομίου της Πάτρας.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε στην ομιλία που έκανε το βράδυ της Κυριακής (21/06) στην Πάτρα σε μία από της στάσεις του tour του τροπαίου κατάκτησης του πρωταθλήματος πως θα δημιουργεί αυτοκινητοδρόμιο στη Χαλανδρίτσα.

Αυτό ήταν και το πιο σημαντικό θέμα που προέκυψε από κει, αφού, όπως τόνισε και ο ίδιος, αποτελεί κρίσιμο θέμα για την τοπική κοινωνία, αλλά και με ευρύτερη σημασία γενικά για την χώρα.

Μιλάμε για ένα σχέδιο που χρονολογείται εδώ και πολλές δεκαετίες. Αφορά την περιοχή της Χαλανδρίτσας και την κατασκευή εκεί πίστας προδιαγραφών FIA και FIM. Αυτό σημαίνει πως θα μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες Formula 1, MotoGP, WTCC, Super Bikes, αλλά και δοκιμές αντοχής και εξέλιξης.

Η επένδυση αυτή του ιδιοκτήτη της «Ένωσης» αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ. Ένα project που θα σημαίνει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και τεράστια προοπτική από πλευράς τουριστικής ανάπτυξης. Ενώ θα βάλει την χώρα για τα καλά στον χάρτη της βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως όσον αφορά συγκεκριμένα την Formula 1, ήδη υπάρχει από τα προηγούμενα χρόνια η έγκριση της FIA για τον σχεδιασμό της πίστας και είναι η μοναδική στην Ελλάδα για την οποία υπάρχει αυτό.

Η ουσιαστική σημασία της χθεσινής τοποθέτησης του Μάριου Ηλιόπουλου, έχει να κάνει με το γεγονός πως οι τοπικοί φορείς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της περιοχής που εμπλέκονται στην διαδικασία, έχουν μπροστά τους ένα διάστημα δύο μηνών για να προχωρήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να ανοίξει ο δρόμος και να υλοποιηθεί η συμφωνία.

Στην ουσία, το μήνυμα του Ηλιόπουλου προς τους τοπικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες ήταν συγκεκριμένο και ξεκάθαρο. Να προχωρήσουν τα χαρτιά, τις εγκρίσεις και γενικά όλες τις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, κι εκείνος είναι εδώ για να αναλάβει να κάνει το όραμα πραγματικότητα, με την κατασκευή της πίστας.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, έβαλε με την τοποθέτηση του χθες βράδυ στην Πάτρα και πριν από αυτό και με την υπογραφή του σε δεσμευτικό έγγραφο, τον θεμέλιο λίθο για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο όνειρο.