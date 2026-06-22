Τα έξι σημαντικότερα πράγματα που συγκεντρώσαμε από την παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ παρουσιάστηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (21/06) στο προπονητικό κέντρο των «πρασίνων» στο Κορωπί. Ο Δανός τεχνικός μίλησε για κάτι λιγότερο από μισή ώρα στους δημοσιογράφους κι απέφυγε να σχολιάσει μεταγραφικά θέματα, αλλά κι εκείνα που αφορούν το ποδοσφαιρικό στυλ της ομάδας που θα χτίσει στο Άπελντορν της Ολλανδίας.

Κάπως έτσι η προσοχή έπεσε πάνω στον ίδιο και τον χαρακτήρα, ο οποιος ξεδιπλώθηκε μέσα από το παιχνίδι των ερωτωαπαντήσεων που έγινε με τους δημοσιογράφους. Απ' αυτά που προέκυψαν ξεχώρισαν μεταξύ άλλων σίγουρα η αυτοπεποίθησή του, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται την πίεση, καθώς και η αναφορά που έκανε στα δύσκολα χρόνια της ομάδας.

Πρωτόγνωρη αυτοπεποίθηση

Καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του μπορούσε κανείς εύκολα να αντιληφθεί την αυτοπεποίθηση που πήγαζε από μέσα του. Με ατάκες όπως το «Θεωρώ τον εαυτό μου την καλύτερη επιλογή για τον πάγκο του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή» ή «Αν δεν πίστευα πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει πρωταθλητής, δεν θα καθόμουν εδώ ενώπιόν σας» ο 38χρονος τεχνικός θέλησε να διατρανώσει την πίστη που έχει στις ικανότητες τόσο τις δικές του όσο και των συνεργατών του.

Μην ξεχνάμε πως παρά το νεαρό της ηλικίας του για προπονητή που είναι πρώτος σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, πρόκειται για έναν άνθρωπο που ασχολείται με την προπονητική εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια, αφού ξεκίνησε την ενασχόλησή του μόλις δύο χρόνια αφότου αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο στα 25 του, το καλοκαίρι του 2013.

Και μάλιστα αρκετά απ' αυτά στην Κοπεγχάγη, δηλαδή μία ομάδα με πίεση και απαιτήσεις, με την οποία κατέκτησε δύο νταμπλ (2023 και 2025).

Η γνώμη του για την πίεση

Πολλοί στάθηκαν στο θέμα της πίεσης και δικαίως. Δεν είναι λίγοι οι προπονητές οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν δυσκολευτεί με την περίσσεια πίεση που υπάρχει στο κλαμπ εξαιτίας των 16 ετών που έχει συμπληρώσει το «τριφύλλι» μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Εκείνος πάντως φάνηκε όχι μόνο να μην αγχώνεται με αυτό, αλλά να του αρέσει κιόλας, όπως σημείωσε. «Όλοι μιλάνε για την πίεση σαν να είναι κάτι αρνητικό. Για μένα είναι καλό πράγμα» είπε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια εξήγησε την άποψή του αυτή λέγοντας «Η πίεση σημαίνει ότι υπάρχουν προσδοκίες κι αυτές με τη σειρά τους πως υπάρχει πολύς κόσμος στη χώρα αυτή που νοιάζεται για την ομάδα. Για μένα αυτό είναι καλό».

Ο ίδιος το θεωρεί καλύτερο από το να βρισκόταν σε κάποια άλλη ομάδα που η τρίτη ή πέμπτη ή έβδομη θέση θα θεωρούταν επιτυχία και στην ουσία αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που επέλεξε το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό άλλωστε και απήλαυσε τα χρόνια που βρέθηκε στον πάγκο της μεγαλύτερης ομάδας της Σκανδιναβίας.

«Είμαι εδώ για να κερδίσω κάτι. Αυτό είναι η ''βενζίνη'' μου κάθε μέρα».

Οι δύο ομάδες που παρουσίασε στην Κοπεγχάγη

Μετά από ερωτήσεις που δέχθηκε σχετικά το αγωνιστικό στυλ που θα έχει ο Παναθηναϊκός, αφότου ξεκαθάρισε πως ακόμη δεν έχει κάτι να πει δημόσια γι' αυτό, διότι δεν έχει αποφασίσει μιας και θέλει πρώτα να συζητήσει με τους παίκτες, εκείνος εξήγησε πως δεν έχει μόνο μία φιλοσοφία φέρνοντας ως απτό παράδειγμα τη θητεία του στην Κοπεγχάγη.

Η πρώτη βερσιόν, η ομάδα του 2022, ήταν ένα σύνολο που έπαιζε έχοντας αρκετή κατοχή της μπάλας, με πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας (από τις μικρότερους στο Champions League και στο πρωτάθλημα), με δύναμη και μεγάλη οξυδέρκεια.

Η δεύτερη εκδοχή που παρουσίασε το 2024 ήταν διαφορετική. Τότε έφτιαξε μία ομάδα που βασιζόταν σ' ένα ποδόσφαιρο με υψηλή πίεση και μεγάλη ένταση στο παιχνίδι της.

Μ' αυτό τον τρόπο θέλησε να δείξει πως δεν είναι μονοδιάστατος και μπορεί να φτιάξει ομάδες που παίζουν παραπάνω από ένα πράγμα, κάτι που είναι αρκετά σημαντικό, σε περίτπωση που εκείνο που έχει στο μυαλό του δεν αποδώσει όπως θα ήθελε.

Το μόνο που αποκάλυψε για τον τρόπο παιχνιδιού

«Ξέρω πως να χτίζω μία ομάδα νικήτρια, θα δούμε τους παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι τις επόμενες εβδομάδες» ανέφερε θέλοντας να αποφύγει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλοσοφία που θα εμφυσήσει στην ομάδα.

Παρ' ότι δεν αποκάλυψε ούτε καν τη διάταξη που θα χρησιμοποιήσει ανέφερε πως το μόνο σίγουρο πράγμα, που έχει αποφασιστεί, είναι πως το «τριφύλλι» θα παίζει ξανά με τετράδα στην άμυνα.

«Το μόνο που είναι σίγουρο τώρα είναι πως θα παίξουμε με τετράδα στην άμυνα. Αν θα είναι 4-3-3 ή 4-2-3-1 μένει να φανεί» είπε και συμπλήρωσε πως οι ποδοσφαιριστές του θα είναι οι πρώτοι που θα ακούσουν τις ιδέες του τη Δευτέρα (22/06) οπότε και θα μαζευτούν όλοι μαζί για πρώτη φορά.

«Το μόνο σίγουρο είναι πως θα φτιάξουμε μία ομάδα ανταγωνιστική εκτός και εντός συνόρων... Όλοι θέλουν να παίξουν ωραίο ποδόφαιρο είτε με συνδυασμούς είτε με high press, έτσι κι εγώ. Οι φίλαθλοι θα την απολαμβάνουν».

Οι στόχοι της προετοιμασίας

Όσο για την προετοιμασία που ξεκινάει σήμερα στο Άπελντορν της Ολλανδίας, εκείνος εξήγησε πως ο βασικός στόχος του τις πρώτες μέρες είναι να βγάλει τον καλύτερο εαυτό των παικτών που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ.

«Η πρώτο μου επιθυμία στην προετοιμασία είναι να κάνουμε τους παίκτες που έχουμε καλύτερους. Αν αυτοί δεν αναπτύσσονται με τον τρόπο που έχουμε, τότε είναι δουλειά του προπονητή να βρει έναν άλλον τρόπο για να τους βελτιώσει».

Φυσικά, το να γαλουχήσει τους ποδοσφαιριστές με τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στο κλαμπ είναι εξίσου σημαντικό, ωστόσο αναγνωρίζει πως, ελέω των προκριματικών, αυτό που τους νοιάζει πρώτα είναι τα αποτελέσματα και μετέπειτα είναι τα υπόλοιπα.

«Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι μόνο για τη δική μας ανάπτυξη, τις αρχές μας και το ποδοσφαρικό μας στυλ.

Δεν μπορώ να σας πω ότι θα παίζουμε ωραίο ποδόφσαιρο σε 4-5 εβδομάδες. Πρώτα μας νοιάζουν τα αποτελέσματα κι έπειτα να μεγαλώσουμε.

Πρώτα θα βρούμε έναν τρόπο να πάρουμε τα αποτελέσματα κι έπειτα θα βρούμε έναν τρόπο να αναπτυχθούμε κατά τη διάρκεια της pre season, να δούμε αν χρειάζεται να προσθέσουμε παίκτες ή να μείνουμε παραπάνω στο σημείο που θα είμαστε».

Όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό τόνισε πως όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν από κοινού από κείνον και τον κύριο Κοτσόλη, με τον οποίο μιλάει στο τηλέφωνο τουλάχιστον δέκα φορές την ημέρα, το περιοεχόμενο όμως των συνομιλιών δεν θέλησε να το αναφέρει.

Θεώρησε πολύ φυσιολογικό να υπάρξουν αρκετές αλλαγές, αφού, όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όταν τερματίζεις στο -20 και είσαι ο Παναθηναϊκός είναι λογικό να υπάρξουν αλλαγές».

💥 Η άφιξη του Νίστρουπ στην παρουσίαση του στον Παναθηναϊκό #paofc pic.twitter.com/OGI66Uzxft — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 21, 2026

Η αναφορά στα δύσκολα χρόνια

Αρκετά ενδιαφέρουσα ήταν και η αναφορά που έκανε στα δύσκολα χρόνια της ομάδας. Τα χρόνια έχουν περάσει από τότε, η κατάσταση έχει αλλάξει κι έτσι κανένας από τους τελευταίους τεχνικούς δεν είχε σταθεί εκεί, ωστόσο εκείνος το έκανε σε μία προσπάθεια ίσως να δείξει το ψάξιμο που έχει κάνει για να αντιληφθεί όσο καλύτερα γίνεται τι εστί η νέα του ομάδα και ποια είναι η θέση της στο ελληνικό ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι.

Εξέφρασε το σεβασμό του για όσους δούλεψαν για να επανέλει ο Παναθηναϊκός μέχρι εδώ που βρίσκεται κι έπειτα τόνισε πως αν κινηθούν έξυπνα και μείνουν ψύχραιμοι σε κάποια στραβά αποτελέσματα, τότε πιστεύει πως οι «πράσινοι» σύντομα θα είναι ξανά πρωταθλητές, αλλιώς δεν θα βρισκόταν εκεί.

«Πολλοί προπονητές, παίκτες, μέλη του σταφ, που είναι ακόμα στην ομάδα, ο πρόεδρος έχουν κάνει τη δύσκολη δουλειά μετά τη δύσκολη περίοδο έπειτα από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Εγώ και η ομάδα έχουμε τεράστιο σεβασμό για όλους αυτούς που ήταν μέρος αυτού του ταξιδιού, με όλη την ταλαιπωρία για τους οπαδούς και τους ανθρώπους της ομάδας, που έκαναν τόσο σκληρή δουλειά για να φέρουν πίσω τον Παναθηναϊκό.

Τα τελευταία περίπου 5 χρόνια ο ΠΑΟ έχει επιστρέψει όχι στην κορυφή, αλλά ακριβώς από πίσω. Κι αν κάνουμε τα πράγματα έξυπνα και μείνουμε ψύχραιμοι έπειτα από μία ήττα ή δύο και συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, τότε έχω πίστη, τεράστια αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ, ότι ο ΠΑΟ μπορεί να γίνει πρωταθλητής. στο κοντινό μέλλον. Αυτός είναι ο στόχος».