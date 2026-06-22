Galacticos LIVE by Interwetten: Η νέα εποχή με Νίστρουπ, ο Τσάπρας και τα σενάρια για Μπαρίνοφ
Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.
Ο Κώστας Νικολακόπουλος μιλάει για το... μεταγραφικό σπριντ του Ολυμπιακού, ο Σωτήρης Μυκονίου εξηγεί πώς ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ενώ ο Γιώργος Τσακίρης καταπιάνεται με την περίπτωση του Ντμίτρι Μπαρίνοφ. Φυσικά, η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη φέρνει πολλές ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Σταύρος Σουντουλίδης αναύει την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λίσι στον πάγκο.
Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση.
Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!
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