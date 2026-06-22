Ο ατζέντης του Αχμέντ Τουμπά με δηλώσεις του σε ρωσικό μέσο «έκαψε» οποιοδήποτε σενάριο για μεταγραφή του στη Ρωσία.

Λίγες ώρες μέτα τα ρωσικά δημοσιεύματα που έφεραν τον Αχμέντ Τουμπά του Παναθηναϊκού στο στόχαστρο της Σπαρτάκ Μόσχας και της ΤΣΣΚΑ, ήρθε ο μάνατζερ του Αλγερινού κεντρικού αμυντικού να ξεκαθαρίσει μία και καλή την κατάσταση.

Ο Χοσέμπα Ντίας έκανε δηλώσεις στο ρωσικό «Match TV» και χαρακτήρισε τα σενάρια αυτή μη ρεαλιστικά. Αρχικά, εκείνος ανέφερε πως ποτέ δεν έφτασε εκείνον το οποιδήποτε ενδιαφέρον από τους δύο ρωσικούς συλλόγους κι έπειτα ξεκαθάρισε πως η μεταγραφή του στη Ρωσία δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί.

«Πρώτα, δεν έχω ακούσει για ενδιαφέρον από την ΤΣΣΚΑ ή τη Σπαρτάκ για τον Αχμέντ. Δεύτερον, η μεταγραφή του στη Ρωσία είναι μη ρεαλιστική».

Τη περσινή σεζόν ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έκανε 40 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, δίνοντας και μία ασίστ στα περισσότερα από 3,5 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε. Σήμερα ταξίδεψε κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή των «πρασίνων» για την Ολλανδία, όπου και θα γίνει το βασικό στάδιο της προεοτοιμασία τους.