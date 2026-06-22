Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του Ρώσου χαφ, Ντμίτρι Μπαρίνοφ.

Την περίπτωση του Ντμίτρι Μπαρίνοφ για την ΑΕΚ επαναφέρουν από τη Ρωσία! Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Championat», το οποίο αναπαρήγαγαν κι άλλα μέσα της χώρας, ο Δικέφαλος βρίσκεται σε επαφές με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την περίπτωση του 29χρονου χαφ.

«O Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί να δει τον παίκτη πίσω στην ομάδα του. Το περσινό καλοκαίρι η Λοκομοτίβ Μόσχας είχε αρνηθεί στον Μπαρίνοφ να μετακομίσει στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Μόσχας βρίσκονται σε επαφές για μία πιθανή μεταγραφή. Εάν οι δύο σύλλογοι καταλήξουν σε συμφωνία θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τους όρους συμβολαίου του Μπαρίνοφ», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Πρόκειται για μια... γνώριμη περίπτωση στο «κιτρινόμαυρο» ρεπορτάζ, καθώς ο Ρώσος μέσος είχε απασχολήσει την ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, όμως η υπόθεσή του δεν είχε προχωρήσει. Εν τέλει στις 13 του περασμένου Γενάρη η Λοκομοτίβ Μόσχας τον παραχώρησε στη «συμπολίτισσα» ΤΣΣΚΑ, αντί ποσού της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Σαφώς μιλάμε για έναν παίκτη που τον γνωρίζει άριστα ο Μάρκο Νίκολιτς, καθώς ήταν το «6αρι» του Σέρβου κόουτς στη Λοκομοτίβ. Υπό τις οδηγίες του τεχνικού του Δικεφάλου μέτρησε 33 εμφανίσεις και μαζί πανηγύρισαν το Κύπελλο Ρωσίας της σεζόν 2020-21.

Ο ύψους 1,81μ. αμυντικός μέσος αγωνίζεται κυρίως στο «6», όμως έχει την ευχέρεια να παίξει και ως στόπερ. Ο Ρώσος προέρχεται από μια «γεμάτη» σεζόν στην πατρίδα του, καθώς συνολικά με Λοκομοτίβ και ΤΣΣΚΑ μέτρησε 39 εμφανίσεις, με 3 γκολ και 7 ασίστ.

Θυμίζουμε πως η Ένωση έχει κάνει ήδη την πρώτη της προσθήκε, με την απόκτηση του Ζούμπκοφ και δεδομένα θα αποκτήσει (ίσως και δύο) χαφ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, όπως και σέντερ μπακ.

Για την ιστορία, το ίδιο μέσο στις 6 Ιουνίου του 2025 είχε αποκαλύψει πως η ΑΕΚ θα ενεργοποιούσε τη ρήτρα του Μάρκο Νίκολιτς στο συμβόλαιο του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπως και έγινε, με τον Σέρβο να κατακτά το πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν στα μέρη μας.