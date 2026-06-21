Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έγινε «ένα» με τους νεαρούς φίλους της ομάδας, τραγούδησε τον ύμνο του Δικεφάλου και οι Ενωσίτες τον κράτησαν στην Πλατεία Τριών Συμμάχων πάνω από μια ώρα μετά την ομιλία του.

Δυναμικό παρών από τους Ενωσίτες στην Πλατεία Τριών Συμμάχων στην Πάτρα για το τρόπαιο του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ και αποθέωση για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, όπως και στην Πάτρα, απηύθυνε ομιλία στους Ενωσίτες κι έγινε «ένα» με αυτούς.

Μάλιστα η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανέβασε video στο οποίο ο ισχυρός άνδρας των Κιτρινόμαυρων τραγούδησε μαζί με δεκάδες παιδιά τον ύμνο της ΑΕΚ. Άλλωστε όπως έχει αναφέρει στόχος του είναι η νεολαία να έρθει κοντά στον Δικέφαλο.

Χαρακτηριστικό της λατρείας των Ενωσιτών προς τον ισχυρό άνδρα του κλαμπ είναι το γεγονός πως για περισσότερη από μία ώρα δεν τον... άφηναν να φύγει από το σημείο, όντας πόλος έλξης για φιλάθλους όλων των ηλικιών.