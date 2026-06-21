O διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, βρέθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του, τη Λογγά Μεσσηνίας, στην οποία αφίχθη με ελικόπτερο.

Στη Μεσσηνία βρέθηκε τις προηγούμενες ώρες ο Μάριος Ηλιόπουλος, στο πλαίσιο της περιοδείας του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ βρέθηκε στην Καλαμάτα, θέλοντας να τιμήσει τις ρίζες της οικογένειας του.

Μάλιστα ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου επισκέφθηκε και την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του, τη Λογγά Μεσσηνίας, στην οποία μετέβη με το ιδιωτικό του ελικόπτερο.

Το ελικόπτερο προσγειώθηκε στη σέντρα του γηπέδου της τοπικής ομάδας, ΑΕ Λογγά, όπου τον υποδέχτηκαν εκπρόσωποι του συλλόγου και τον τίμησαν με αναμνηστικά.