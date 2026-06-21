Ηλιόπουλος: Με ελικόπτερο η άφιξη του στη Λογγά Μεσσηνίας
Στη Μεσσηνία βρέθηκε τις προηγούμενες ώρες ο Μάριος Ηλιόπουλος, στο πλαίσιο της περιοδείας του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ βρέθηκε στην Καλαμάτα, θέλοντας να τιμήσει τις ρίζες της οικογένειας του.
Μάλιστα ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου επισκέφθηκε και την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του, τη Λογγά Μεσσηνίας, στην οποία μετέβη με το ιδιωτικό του ελικόπτερο.
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Το ελικόπτερο προσγειώθηκε στη σέντρα του γηπέδου της τοπικής ομάδας, ΑΕ Λογγά, όπου τον υποδέχτηκαν εκπρόσωποι του συλλόγου και τον τίμησαν με αναμνηστικά.
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