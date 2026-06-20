Ο Νταβίντ Κάρμο της πρώτης θητείας στον Ολυμπιακό έχει ξεκάθαρα δείξει το τι μπορεί να δώσει σε έναν σύλλογο. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Τέλη Μαϊου του 2026 και το όνομα του Κάρμο έπεφτε ξανά στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό κυρίως για 2 λόγους. Υπήρχε η πολύ δυνατή και πειστικότατη αγωνιστική εικόνα του σχεδόν δίμετρου στόπερ από την πρώτη του θητεία στο Λιμάνι και 2ον είναι ένας παίκτης που ξέρει και έχει συνυπάρξει μαζί του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Περίπου 20 ημέρες μετά όπως προκύπτει ρεπορταζιακά ο Νταβίντ Κάρμο επιστρέφει σε έναν σύλλογο όπου πήρε ευρωπαϊκό, έφτιαξε για τα καλά το όνομά του και ενώ έκανε και πολύ καλά παιχνίδια εκεί.

Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση - όπως σχεδόν πάντα για μία μεταγραφή είτε αφορά ένα νέο πρόσωπο είτε μία επιστροφή - δεν είναι όλες οι επιστροφές οι ίδιες. Απλώς έχει μία λογική να μένουν στο μυαλό του κόσμου περιπτώσεις παικτών που γύρισαν και δεν πήγαν καθόλου καλά (όπως πχ το come back του Μιραλάς).

Στην περίπτωση του Κάρμο υπάρχουν 4 δεδομένα. Πρώτον μετά την περσινή του σεζόν στην Οβιέδο θέλει φουλ να αποδείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στις καλύτερες δυνατές εμφανίσεις. Δεύτερον είναι παίκτης που έχει δοκιμαστεί αγωνιστικά στον Ολυμπιακό και στα καλά και στα άσχημα. Ο Κάρμο ήταν που αποτέλεσε έναν πυλώνα του Ολυμπιακού στον δρόμο για την κατάκτηση του Conference και ο Κάρμο ήταν που γινόταν αλλαγή πριν το 30' με την Λαμία επειδή ο κόουτς Μεντιλίμπαρ δεν ήταν ευχαριστημένος.

Τρίτο δεδομένο τα όσα νιώθει ότι χρωστά στον Ολυμπιακό ο Πορτογαλοανγκολέζος στόπερ. Το 2024 - την χρονιά της κατάκτησης του Conference - μετά την επική πρόκριση επί της Μακάμπι είχε πει στο Gazzetta: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ (στον Ολυμπιακό). Προέρχομαι από μία δύσκολη κατάσταση στην Πορτογαλία και η ομάδα (ο Ολυμπιακός) μου έδωσε τη λύση. Πραγματικά το εκτιμώ.

Εκτιμώ αυτήν την ευκαιρία. Για να δείχνω την εκτίμησή μου θα πρέπει να δουλεύω σκληρά και να δίνω τα πάντα όμως όπως είπα ξανά πηγαίνουμε αγώνα τον αγώνα και μέρα με τη μέρα. Προσωπικά πάντα θα δίνω το καλύτερο». Από τότε λοιπόν ο Κάρμο νιώθει ότι... χρωστά στον Ολυμπιακό.

Και 4ο δεδομένο φυσικά. Στα καλά του ένας απόλυτα συνειδητοποιημένος και με focus Κάρμο είναι ένας τοπ στόπερ που ανεβάζει επίπεδο κάθε άμυνα. Τόσο απλά.

Η λανθασμένη ανάγνωση των αλλαγών στην άμυνα

Υπάρχει αρκετός κόσμος σε επίπεδο σχολίων που θεωρεί ότι θα είναι πολλές οι αλλαγές που θα κάνει ως το τέλος των μεταγραφών - στην άμυνά του - ο Ολυμπιακός. Εδώ υπάρχει μία λανθασμένη ανάγνωση καθώς το πιο μεγάλο αγωνιστικό θέμα είχε να κάνει με τα 2 άκρα της άμυνας και όχι τους στόπερ και τον γκολκίπερ. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε με όλη την άμυνα, ασχέτως του τι ζήτηση μπορεί να έχουν ο Τζολάκης με τον Πιρόλα.

Στα δεξιά από την στιγμή που ήρθε τόσο μεγάλη πρόταση για τον Κοστίνια και ο Ροντινέι θα λογίζεται ως εξτρέμ είναι λογικό το 2 στα 2. Στα αριστερά ένας εκ των δύο μπακ έτσι και αλλιώς θα άλλαζε και το κυρίως βάρος θα έπεφτε πάνω στον Ορτέγα που βρίσκεται από το 2023 στο ρόστερ.

Για το κλείσιμο οφείλουμε να επισημαίνουμε ξανά το προφανές. Ο σωστός μεταγραφικός απολογισμός γίνεται πάντα μετά το τέλος των μεταγραφών και φυσικά με το τι βάση φυσικά και το τι θα δούμε στο γήπεδο.