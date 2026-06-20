Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον Ετιέν Καμαρά με γαλλικό τραγούδι.

Η παρουσίαση ενός μεταγραφικού αποκτήματος μπορεί να συνδεθεί με τον χωρισμό; Ασφαλώς όχι, αλλά ένα διάσημο γαλλικό τραγούδι... συνόδευσε τον Ετιέν Καμαρά στην παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό.

Το «Ne me quitte pas» (σ.σ. μην μ' αφήνεις), ένα από τα πιο διάστημα τραγούδια στη χώρα του 23χρονου Γάλλου αμυντικού μέσου ήταν αυτό που ακούγεται στο βίντεο της παρουσίασής του. Το τραγούδησε ο Βέλγος Ζακ Μπρελ το 1959 και στη συνέχεια έγινε διασκευή κι από την Έντιθ Πιάφ.

Οι στίχοι του τραγουδιού:

Μη μ' αφήνεις

Πρέπει να ξεχάσουμε,

όλα μπορούν να ξεχαστούν,

πράγματα που έχουν κιόλας φύγει.

Να ξεχάσουμε τον καιρό των παρεξηγήσεων

και τον καιρό που χάσαμε

διερωτώμενοι το πώς.

Μην με αφήνεις

Πρέπει να ξεχάσουμε

Όλα μπορούν να ξεχαστούν

Όποιος ήδη φεύγει

Ξέχνα τον χρόνο

Των παρεξηγήσεων

Και τον χαμένο χρόνο

Ανησυχώντας για το πώς

Ξέχνα εκείνες τις ώρες

Που μερικές φορές σκότωναν

Με χτυπήματα του γιατί

Την καρδιά της ευτυχίας

Μην με αφήνεις

Μην με αφήνεις

Μην με αφήνεις

Μην με αφήνεις

Θα σου προσφέρω

Μαργαριτάρια της βροχής

Από χώρες

Όπου δεν βρέχει ποτέ

Θα σκάψω τη γη

Μέχρι μετά τον θάνατό μου

Για να καλύψω το σώμα σου

Με χρυσό και φως

Θα δημιουργήσω ένα βασίλειο

Όπου η αγάπη θα είναι βασιλιάς

Όπου η αγάπη θα είναι νόμος

Όπου εσύ θα είσαι βασίλισσα

Μην με αφήνεις

Μην με αφήνεις

Μην με αφήνεις

Μην με αφήνεις

Θα επινοήσω για σένα

Ανόητα λόγια

Που θα καταλάβεις

Θα σου μιλήσω

Για εκείνους τους εραστές

Που είδαν δύο φορές

Τις καρδιές τους να παίρνουν φωτιά

Θα σου πω

Την ιστορία αυτού του βασιλιά

Που πέθανε επειδή δεν είχε

Μπορέσει να σε συναντήσει

Μην με αφήνεις

Μην φεύγεις εμένα

Μην με αφήνεις

Μην με αφήνεις

Έχουμε δει συχνά

Τη φωτιά να αναζωπυρώνεται

Από το αρχαίο ηφαίστειο

Που νομίζαμε ότι ήταν πολύ παλιό

Λέγεται

Καμένες γαίες

Δίνοντας περισσότερο σιτάρι

Από τον καλύτερο Απρίλιο

Και όταν έρθει το βράδυ

Για να φλέγεται ο ουρανός

Δεν παντρεύονται οι κόκκινοι και οι μαύροι;

Μην με αφήνεις

Μην με αφήνεις

Μην με αφήνεις

Μην με αφήνεις

Μην με αφήνεις

Δεν θα κλάψω πια

Δεν θα μιλήσω πια

Θα κρυφτώ εκεί

Θα σε παρακολουθώ

Χορεύω και χαμογελώ

Και θα σε ακούω

Τραγουδάω και μετά γελάω

Άσε με να γίνω

Η σκιά της σκιάς σου

Η σκιά του χεριού σου

Η σκιά του σκύλου σου

Αλλά

Μην με αφήνεις

Μην με αφήνεις

Μην με αφήνεις