Ένα ιδιαίτερο μήνυμα έγραψε πάνω σε φανέλα ενός μικρού φίλου του Ολυμπιακού, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος κατά την επίσκεψή του στη Λογγά Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Καλαμάτα, ο Μάριος Ηλιόπουλος πέρασε και από τον τόπο της καταγωγής του, το χωριό Λογγά. Εκεί επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΕ Λογγά, ενώ περπάτησε στο χωριό και μίλησε με τους κατοίκους.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος υπέγραψε και φανέλες παιδιών. Μάλιστα σε έναν μικρό φίλο του Ολυμπιακού άφησε ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι».

«Θωμά όταν μεγαλώσεις να τραβήξεις το δρόμο της αξιοπρέπειας και του ευ αγωνίζεσθαι. Με αγάπη Μάριος», ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.