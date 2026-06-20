Η υπομονή του Λούκας Τσάβες, που δεν έπαιξε ούτε ένα ματς με τον Παναθηναϊκό, ανταμείφθηκε με μία νέα κανονική ευκαιρία.

Ο Λούκας Τσάβες παρέμεινε και με τη... βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού, αφού το πρωί του Σαββάτου (20/06) ανακοινώθηκε νέος δανεισμός του από την Αρχεντίνο Τζούνιορς μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους περίπου 850 χιλ. ευρώ, όπως και στο προηγούμενο deal, που υπήρχε για κείνον επιβεβαιώντας το σχετικό ρεπορτάζ που διαβάσατε στο Gazzetta.

Ο Αργεντινός κίπερ προστέθηκε έτσι στην τριάδα των τερματοφυλάκων, που προσπαθούν να σχηματίσουν οι «πράσινοι» για τη νέα σεζόν δίπλα στον Κότσαρη και τώρα αυτό που απομένει είναι να έρθει εκείνος που θα θεωρείται ως πρώτη επιλογή, ο οποίος αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ο Σέρχιο Πένια της Μπαρτσελόνα, με τον οποίο το «τριφύλλι» είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας μπορεί να μην έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι στο διάστημα που βρέθηκε στον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, ωστόσο κατόρθωσε μέσα από τις προπονήσεις και την εν γένει παρουσία του να κερδίσει μία νέα ευκαιρία.

Αυτό που κέρδισε τον Νίστρουπ και η ομιλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός επέλεξε πέρυσι τον χειμώνα να φέρει τον Λούκας Τσάβες στην ομάδα για να δημιουργήσει μία ανταγωνιστική τριάδα με τους Λαφόν και Κότσαρη. Ο Αργεντινός είχε κάνει εκπληκτικά πράγματα τη σεζόν 2024-2025 με τον Παναιτωλικό.

Τελείωσε το πρωτάθλημα όντας πρώτος σε συνολικές αποκρούσεις με 134 και δεύτερος ανά 90' με 3,45 πίσω μόνο από τον Κοσέλεφ του Ατρομήτου που είχε 3,73 σύμφωνα με το Wyscout. Το πιο θαυμαστό όμως είναι ότι εκείνος κατόρθωσε να δεχθεί 9,94 γκολ λιγότερα απ' ότι άξιζαν να πετύχουν οι αντίπαλοι με τις ευκαιρίες που έκαναν εναντίον του.

Ναι, καλά διαβάσατε, τα «καναρίνια» δέχθηκαν δέκα γκολ λιγότερα εξαιτίας των επιδόσεων του Αργεντινού. Και για να φανεί ακόμα καλύτερα η εκπληκτική του απόδοση, ο αμέσως επόμενος πορτιέρε στην λίστα, ο Ντραγκόφσκι, είχε δεχθεί 5,16 τέρματα λιγότερα, δηλαδή οριακά δεν είχε δύο φορές καλύτερη απόδοση από τον δεύτερο.

Ταυτόχρονα ήταν πρώτος σε εξόδους στη λίγκα, παρ' ότι το ύψος του δεν ξεπερνά τα 179 εκατοστά.

Δεν ήταν μόνο τα προσόντα του κάτω από την εστία που τράβηξαν τα βλέμματα όλων, αλλά και η ικανότητά του με τη μπάλα στα πόδια. Εκείνος είχε κατά μέσο όρο 10,8 μακρινές πάσες ανά 90'. Αντίστοιχα καλά ήταν τα νούμερά του και στις κοντινές μεταβιβάσεις, εκεί που δοκίμαζε 13,55 ανά 90' και είχε ποσοστό επιτυχίας που έφτανε το 96%.

Αυτά ήταν, λοιπόν, που είδαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και αποφάσισαν να παρέμβουν όταν είδαν τον δανεισμό του στα «καναρίνια» να ολοκληρώνεται τον περασμένο Γενάρη. Η απόκτησή του ολοκληρώθηκε κι εκείνος ήρθε στο Κορωπί κι έπιασε δουλειά.

Παρά την πολύ καλή εικόνα του στις προπονήσεις, τον επαγγελματισμό του και τον καλό του χαρακτήρα, εκείνος δεν πήρε ούτε ένα λεπτό συμμετοχής. Παρ' ότι η ομάδα έμεινε από νωρίς χωρίς στόχους, παρ' ότι ο Λαφόν δεν είχε την αξιοπιστία που όλοι θα περίμεναν.

Παρά την μεταχείριση αυτή, εκείνος δεν εξέφρασε ποτέ κάποια δυσαρέσκεια και συνέχισε να δουλεύει σκληρά, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε να έχει ισχυρή επιρροή στα αποδυτήρια φτάνοντας μάλιστα να κάνει μέχρι και ομιλία πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ταυτόχρονα είχε πολύ καλή σχέση, όχι μόνο με τους συμπατριώτες του, που τους είχε από κοντά (Αντίνο και Ταμπόρδα), αλλά με όλους στο κλαμπ.

κάτι σίγουρα μπήκε στα υπέρ του από τους ανθρώπους των «πρασίνων», όταν το φετινό καλοκαίρι τέθηκε επί τάπητος το κομμάτι σχεδιασμού που αφορούσε τους τερματοφύλακες.

Το «τριφύλλι» μετά τη λήξη των δανεισμών του Λαφόν και Τσάβες, είχε μόνο με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη κι έτσι χρειαζόταν να βρει δύο ακόμη κίπερ. Πρώτος στόχος ή καλύτερα ευσεβής πόθος του ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, όμως εκείνος ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα από τα κορυφαία πρωταθλήματα βάζοντας το θέμα του επαναπατρισμού του στην άκρη και τη φετινή σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός βλέποντας ότι το θέμα της ανεύρεσης βασικού τερματοφύλακα θα καθυστερούσε αποφάσισε να κινηθεί πιο γρήγορα για να κλείσει το δεύτερο τερματοφύλακά του και κάπου εκεί η επιλογή της παραμονής του Τσάβες μπήκε ακόμη πιο δυνατά στο μυαλό των ανθρώπων του κλαμπ.

Το ταλέντο και οι ικανότητές του, οι θετικές εντυπώσεις που είχε αφήσει σε θέματα δουλειάς και χαρακτήρα, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα του deal κατέστησαν τον Τσάβες την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Το μόνο που έμενε ήταν η θετική συγκατάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ, η οποία δεν άργησε, αφού του έκανε ιδιαίτερα θετική εντύπωση η ικανότητά του με τη μπάλα στα πόδια, στοιχείο που ο Δανός θεωρεί πολύ σημαντικό για τους τερματοφύλακες.

Έτσι το «τριφύλλι» τελείωσε πολύ γρήγορα το συγκεκριμένο θέμα εξασφαλίζοντας έτσι παραπάνω χρόνο να δουλέψει άλλες περιπτώσεις για το Νο.1, όπως εκείνη του Σέρχιο Πένια, που βρίσκεται κοντά να κλείσει στον Παναθηναϊκό ολοκληρώνοντας έτσι το παζλ των κίπερ του αθηναϊκού κλαμπ.