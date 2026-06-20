Οι φίλοι του ΠΑΟΚ Ανατολικής Θεσσαλονίκης διοργανώνουν τριήμερο κάμπινγκ (26-28 Ιουνίου), με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων της ομάδας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ημερομηνία ίδρυσης του ΠΑΟΚ, οι σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ Ανατολικής Θεσσαλονίκης διοργανώνουν ένα τριήμερο κάμπιγκ, το διάστημα 26, 27 και 28 Ιουνίου.

Η εορταστική (και καλοκαιρινή) αυτή εκδήλωση θα λάβει χώρα στο κάμπινγκ Πλατανίτσι και φυσικά είναι ανοιχτή για όλους τους φιλάθλους του Δικέφαλου του Βορρά. Μικροί και μεγάλοι είναι καλεσμένοι σε αυτό το ΠΑΟΚτσίδικο event με μπίρες, ψησταριές, μπουτίκ, κληρώσεις, πρωταθλήματα beach soccer και πολλά ακόμη.

Το πρόγραμμα

Παρασκευή 26 Ιουνίου

𝐑𝐎𝐂𝐊 𝐁𝐀𝐍𝐃𝐒: - Los Fanaticos - Black Dogs - Μωρά στη Φωτιά - Χατ Τρικ

𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐄: - Pinelopi - Bacche

Σάββατο 27 Ιουνίου

𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎 𝐖𝐀𝐑𝐌 𝐔𝐏

𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐄: - Waveform - Hyperekplexia - Paul Karma

Κυριακή 28 Ιουνίου

𝐑𝐀𝐏 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐄: - Block 93 - Overdose - TFG - Ian – Pavlik

Το Σάββατο 27 Ιουνίου θα βρίσκονται εκεί και τα γυναικεία τμήματα Ποδοσφαίρου & Χάντμπολ και θα βραβευτούν για την πορεία και τους τίτλους που έφεραν φέτος στον Σύλλογο.

Τιμή 3ημέρου : 50 ευρώ / άτομο

Τιμή 2ημέρου : 30 ευρώ / άτομο

Τιμή ημέρας : 20 ευρώ / άτομο

Τα εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμα στο abalaea.com