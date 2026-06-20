Τι λέει το ρεπορτάζ από Γερμανία για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Γιαννούλη

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει μέσα από το blog του στο gazzetta το ρεπορτάζ από τη Γερμανία για το μέλλον του Γιαννούλη.

Καμία επιβεβαίωση δεν υπάρχει από πηγές του Ολυμπιακού ως προς σοβαρό ενδιαφέρον για τον Ουρουγουάνο αριστερό μπακ Ματίας Βίνια της Ρίβερ Πλέϊτ, αντίθετα με ό,τι υποστηρίζει σχετικό δημοσίευμα από την Λατινική Αμερική, που εμπλέκει και τον Παναθηναϊκό.

Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που από το εξωτερικό βάζουν μαζί, στην ίδια σειρά, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, για τον ίδιο παίκτη. Είναι δοκιμασμένη συνταγή μάνατζερ και συλλόγων που είναι έτοιμοι να πουλήσουν τον εκάστοτε παίκτη, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες να φύγει και δη με καλύτερη τιμή. Όπως, είναι αλήθεια, ενίοτε υπάρχει ενδιαφέρον και από τους δύο αιώνιους του ελληνικού ποδοσφαίρου για έναν ξένο παίκτη...

Τέλος πάντων, με αφορμή την πληροφορία για τον 28χρονο Βίνια, έχει ενδιαφέρον να καταγράψουμε τις αναφορές μίας θεωρούμενης πολύ έγκυρης πηγής στα θέματα της Άουγκσμπουργκ, της Augsburger Allgemeine, αναφορικά με το μέλλον του Γιαννούλη.

Πριν δύο-τρεις ημέρες λοιπόν έγραψε τα εξής:

«Ο Δημήτριος Γιαννούλης φέρεται να είναι δυσαρεστημένος στη Γερμανία και την Άουγκσμπουργκ και το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Ελλάδα, για προσωπικούς λόγους. Ιδανικά, θα ήθελε να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα. Ωστόσο, η προσφορά του ΠΑΟΚ λέγεται ότι ήταν τόσο χαμηλή που οι διευθύνοντες της Άουγκσμπουργκ ενοχλήθηκαν και γρήγορα ανέστειλαν τις διαπραγματεύσεις.

Ο Ολυμπιακός Πειραιώς φέρεται επίσης να ενδιαφέρθηκε για την υπογραφή του αριστερού μπακ, αλλά αρχικά απέσυρε μια προσφορά ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, ωστόσο, οι πρωταθλητές ρεκόρ στην Ελλάδα φαίνεται να επιστρέφουν στο παιχνίδι, ειδικά επειδή μπορούν να δελεάσουν τον Γιαννούλη με την προοπτική να παίξει ποδόσφαιρο σε επίπεδο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η FCA μπορεί να παρακολουθήσει την επιδίωξη μεταγραφής του Γιαννούλη με ψυχραιμία. Σε επίπεδο διοίκησης, είναι πιθανό ο Γιαννούλης να παραμείνει για έναν ακόμη χρόνο, ειδικά επειδή έχει ακόμα δύο χρόνια στο συμβόλαιό του».

Χθες, σε νεότερο ρεπορτάζ, η ίδια γερμανική πηγή επέμεινε: «Ο Δημήτριος Γιαννούλης είναι αποφασισμένος να μετακομίσει στην Ελλάδα, αλλά οι διαπραγματεύσεις με την αγαπημένη του ομάδα, τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, έχουν κολλήσει. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς, ωστόσο, φέρεται να εξακολουθεί να είναι ένας ισχυρός διεκδικητής του αριστερού εξτρέμ».

Θέλετε τη γνώμη μου; Είναι ένα παιχνίδι πόκερ. Όποιος έχει την υπομονή και κάνει τις πιο εύστοχες κινήσεις, θα νικήσει. Αυτή την στιγμή, ο Γιαννούλης θέλει να σπάσει τα ταμεία σε ό,τι αφορά το προσωπικό του συμβόλαιο, αλλά ο Ολυμπιακός δεν του το δίνει, και για λόγους ισορροπιών στα αποδυτήρια. Θα φανεί στην πορεία ποιος και πότε θα κάνει βήματα μπροστά και ποιος θα κάνει βήματα πίσω.

Με τον ΠΑΟΚ πάντα να παρακολουθεί τι παίζει, χωρίς πάντως να θέλει να δώσει τα 5 εκατομμύρια που ζητάει η Άουγκσμπουργκ-καλά, όχι ότι και στον Ολυμπιακό τρελαίνονται από τη…χαρά τους, που πρέπει να δώσουν τέτοια λεφτά για ακραίο μπακ που γίνεται 31 ετών. Απλά κάποιες στιγμές γίνεται αποδεκτό ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και οι φορές που αν χρειάζεσαι κάποιον παίκτη, μπορεί να πρέπει να πληρώσεις και παραπάνω λεφτά απ΄ όσα κανονικά θα έπρεπε.

Υπομονή να δούμε τι θα γίνει με τον πραγματικά πολύ καλό αυτόν Έλληνα παίκτη.

Άσχετο: Κυκλοφόρησε μία φήμη χθες στην Κύπρο, ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στην νέα πρωταθλήτρια Ομόνοια για να αγοράσει τον 28χρονο Μαροκινό διεθνή (12 φορές) Ράϊαν Μάε (1μ85), πρώτο σκόρερ του κυπριακού πρωταθλήματος (25 γκολ). Από τον Πειραιά, όμως, διαψεύδουν κατηγορηματικά.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αν μη τι άλλο, πάντως, ο Μαφέο λογικά δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει πρόβλημα προσαρμογής στον Ολυμπιακό. Στο Ρέντη οι μισοί, που λέει ο λόγος, ισπανόφωνοι είναι! Από τον Μεντιλίμπαρ, τους βοηθούς του και τον Ντάνι Γκαρθία, έως τον Έσε, τον Σιπιόνι και τον Ορτέγκα.

Αντίθετα, με την αποχώρηση του Μπιανκόν, ο μοναδικός γαλλόφωνος που έχει απομείνει είναι ο Ελ Κααμπί. Αυτός ίσως χρειαστεί να βοηθήσει λίγο στην προσαρμογή του Καντιού, αν όλα εξελιχθούν καλά με τη μεταγραφή του Γάλλου κεντρικού χαφ.

Παρεμπιπτόντως, ο Ελ Κααμπί ακόμη δεν έχει παίξει ούτε λεπτό στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μεγάλη η πρόκληση ενός Μουντιάλ, αλλά κι ο πάγκος δεν είναι ό,τι το καλύτερο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😃