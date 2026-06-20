Η πιθανή μεταγραφή του Πένια στον Παναθηναϊκό είναι στο πρωτοσέλιδο της ισπανικής «Sport», που υποστηρίζει ότι το deal θα κλείσει από ώρα σε ώρα.

Το ενδεχόμενο της μεταγραφής του Ινιάκι Πένια στον Παναθηναϊκό έχει γίνει μέχρι και πρωτοσέλιδο στην ισπανική εφημερίδα «Sport».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, το deal ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τους Πράσινους αναμένεται να κλείσει από ώρα σε ώρα.

Το «τριφύλλι», όπως διαβάσατε στο Gazzetta, εξετάζει με μεγάλη προσοχή την περίπτωση του Ισπανού τερματοφύλακα των Μπλαουγκράνα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο ώστε να τον εντάξει τελικά στο ρόστερ του, καθώς έχει βρει σημείο επαφής τόσο με τον καταλανικό σύλλογο όσο και με την πλευρά του ίδιου του γκολκίπερ.

Η υπόθεση προχωρά και τα ισπανικά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έχει θετική έκβαση για την ομάδα του Νίστρουπ.