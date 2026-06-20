Κεντζιόρα: «Ο Λουτσέσκου μου άλλαξε την ποδοσφαιρική ζωή»

Το πρώτο μήνυμα του Τόμας Κεντζιόρα μετά την αποχώρηση του από τον ΠΑΟΚ και η ειδική αναφορά στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Τόμας Κεντζιόρα αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ έπειτα από 3,5 σεζόν, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντιναμό Κιέβου. Ο Πολωνός αμυντικός με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε τους Θεσσαλονικείς και έκανε ειδική αναφορά στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η ανάρτηση του Κεντζιόρα

«3,5 χρόνια, αμέτρητες μάχες στο γήπεδο και αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρώτα απ’ όλα στον προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου Τι υπέροχος άνθρωπος! Μου άλλαξε την ποδοσφαιρική ζωή και μου δίδαξε πάρα πολλά Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη μελλοντική σου καριέρα.

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ήσασταν καταπληκτικοί… εσείς και η Τούμπα θα μείνετε για πάντα στη μνήμη μου».