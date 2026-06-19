Φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν δυναμικό παρών στην πλατεία της Καλαμάτας για το τρόπαιο του 14ου πρωταθλήματος του Δικεφάλου. Αποθέωση των Ενωσιτών στον Μάριο Ηλιόπουλο.

Η περιοδεία του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ άρχισε από την Πελοπόννησο. Η «κούπα» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/6) στην Τρίπολη και από τις 20:00 στήθηκε ανάλογη εκδήλωση και στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, όπου βρέθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, για να τιμήσει την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του.

Πλήθος Ενωσιτών έδωσε δυναμικό παρών στο σημείο και «έβαψαν» κιτρινόμαυρη την Καλαμάτα, δημιουργώντας κλίμα... Original! Φίλοι του Δικεφάλου όλων των ηλικιών χάρηκαν με την ψυχή τους το τρόπαιο που κατέκτησε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Από την πλευρά του ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έγινε «ένα» με τον κόσμο, μοίρασε αυτόγραφα, έβγαλε φωτογραφίες με τους φιλάθλους, απηύθυνε χαιρετισμό και αποθεώθηκε.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου προχώρησε σε τεράστια δωρεά, καθώς θα καλύψει τα έξοδα του τοπικού Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS για τον επόμενο χρόνο.