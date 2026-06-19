ΠΑΟΚ: Το αποχαιρετιστήριο video για τον Λουτσέσκου
Το πλήρωμα του χρόνου για το «αντίο» του ΠΑΟΚ στον Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε. Οι δυο πλευρές αποφάσισαν να διακόψουν τη συνεργασία τους ένα χρόνο νωρίτερα από ότι προέβλεπε το συμβόλαιο τους και ο Λίσι είναι προ των πυλών της Τούμπας.
Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ με video που δημοσίευσε στα Social Media ευχαρίστησε τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος βάσει προσφοράς και τίτλων είναι ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία του συλλόγου.
Στα επτά χρόνια που υπηρέτησε τους Θεσσαλονικείς στις δυο θητείς του πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα Ελλάδας, ενώ οδήγησε τον ΠΑΟΚ δις στα προημιτελικά του Conference League.
Thank you, Razvan! 🙏🏻 #PAOK pic.twitter.com/AgYA650Eeh— PAOK FC (@PAOK_FC) June 19, 2026
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