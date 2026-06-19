Ο Ζουλιάν Μπιανκόν με ανάρτησή του στο Instagram του αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό καθώς θα συνεχίσει την διαδρομή του στην Άντερλεχτ.

Ο Μπιανκόν στο post του για το «αντίο» του προς τον Ολυμπιακό σημειώνει μεταξύ άλλων: «Φορώντας αυτήν την φανέλα και εκπροσωπώντας αυτό το club υπήρξε για μένα μία πραγματική τιμή. Θα είμαι πάντα ευγνώμων για κάθε λεπτό, για τους συμπαίκτες μου, το επιτελείο, την ομάδα και φυσικά για αυτούς τους απίστευτους και φανταστικούς φιλάθλους που έκαναν αυτό το ταξίδι ξεχωριστό.

Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».