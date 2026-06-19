Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, προχώρησε σε τεράστια δωρεά, καθώς θα καλύψει τα έξοδα του έντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS για τον επόμενο χρόνο.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται στην Καλαμάτα, όπου το βράδυ (19/6, 20:00) θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία εκδήλωση που συμπεριλαμβάνεται στην περιοδεία του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ βρέθηκε στο τοπικό Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS και προχώρησε σε μια κίνηση σπουδαία φιλανθρωπική κίνηση.

Αφού πρώτα ενημερώθηκε για όλες τις πτυχές της δράσης του Κέντρου ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης ανακοίνωσε πως θα αναλάβει τα έξοδα λειτουργίας για τον επόμενο χρόνο! Σαφώς πρόκειται για μια τεράστια οικονομική δωρεά και το ποσό ήταν τόσο μεγάλο που εντυπωσίασε τους υπεύθυνους του φορέα, οι οποίοι του προσέφεραν δώρα που έφτιαξαν τα παιδιά για εκείνον.

Η σχετική ανάρτηση της ΑΕΚ

«Ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ κ. Μάριος Ηλιόπουλος επισκέφθηκε κατά την σημερινή του παρουσία στην Καλαμάτα, το τοπικό Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS, παρουσία και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Θανάση Βασιλόπουλου.

Ο κ. Ηλιόπουλος ενημερώθηκε αναλυτικά για το έργο του Κέντρου και ανακοίνωσε πως προχωρά σε δωρεά, αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα λειτουργίας του, για ένα χρόνο».