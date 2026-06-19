Τάισον για Λουτσέσκου: «Σε αγαπώ στρατηγέ, με έκανες να καταλάβω το μεγαλείο του ΠΑΟΚ»

Ο Τάισον με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποχαιρέτησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου με μήνυμα... καρδιάς.

Ο απόλυτα επιτυχημένος κύκλος του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και πλέον επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο» των δυο πλευρών. Ένας από τους παίκτες που ήταν πολύ κοντά στον Ρουμάνο τεχνικό ήταν ο Τάισον, ο οποίος είχε συνεργαστεί και με τον πατέρα του, Μιρτσέα, στη Σαχτάρ.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ με ανάρτηση του στο Instagram έστειλε το μήνυμα του στον μέχρι πρότινος προπονητή του και εξέφρασε την αγάπη του προς το πρόσωπο του.

Η ανάρτηση του Τάισον

«Τι μπορώ να πω για εσένα; Ειλικρινά, είναι δύσκολο. Δεν έχω λόγια για να πω. Ήμουν μέλος της οικογένειάς σου για πολλά χρόνια· ναι, της οικογένειάς σου, γιατί το ποδόσφαιρο μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου και με τον πατέρα σου. Τι μεγάλη τιμή ήταν αυτό για μένα!

Mister, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκανες να πιστέψω ξανά στον εαυτό μου, που με έκανες να πιστέψω ότι ήμουν ικανός να ξεκινήσω από την αρχή. Ήσουν καθοριστικός στη ζωή μου και με βοήθησες να καταλάβω το μεγαλείο του ΠΑΟΚ!

Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στον κόσμο. Θα σε θυμάμαι πάντα! Αν κάποια στιγμή σε απογοήτευσα ή σε έφερα σε δύσκολη θέση με οποιονδήποτε τρόπο, σου ζητώ συγγνώμη.

Θα έχεις πάντα μια θέση στην καρδιά μου! Σε αγαπώ, ΣΤΡΑΤΗΓΕ! Για πάντα στην καρδιά μου!».