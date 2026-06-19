Γκοντζαρόβα για Λουτσέσκου: «Χάρηκα που περπάτησα αυτόν τον δρόμο δίπλα σου»  

Η Μαρία Γκοντζαρόβα, η Α' αντιπρόεδρος του συλλόγου του ΠΑΟΚ, έκανε το ποστάρισμά της για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η Μαρία Γκοντζάροβα ως Α' αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε με τον τρόπο της τον Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο του συλλόγου.

«Χάρηκα που περπάτησα αυτόν τον δρόμο δίπλα σου, στις νίκες και στις ήττες. Εύχομαι σε εσένα και την οικογένειά σου να είστε ευλογημένοι πέρα από κάθε μέτρο! Και εγώ κέρδισα έναν πολύτιμο φίλο για μια ζωή!», έγραψε στο πρώτο κείμενο της ανάρτησής της και ενώ λίγο πιο κάτω παρέθεσε απόσπασμα από τον Θίοντορ Ρούζβελτ, που υπήρξε ο 26ος πρόεδρος των ΗΠΑ: «Δεν είναι ο επικριτής αυτός που μετράει· ούτε εκείνος που επισημαίνει πώς ο δυνατός άνδρας σκοντάφτει ή πού ο άνθρωπος των πράξεων θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερα.

Η αναγνώριση ανήκει στον άνθρωπο που βρίσκεται πραγματικά μέσα στην αρένα· του οποίου το πρόσωπο είναι σημαδεμένο από τη σκόνη, τον ιδρώτα και το αίμα· που αγωνίζεται γενναία· που σφάλλει και αποτυγχάνει ξανά και ξανά, γιατί δεν υπάρχει προσπάθεια χωρίς λάθη και ελλείψεις· αλλά που πραγματικά προσπαθεί να πετύχει· που γνωρίζει τον μεγάλο ενθουσιασμό, τη μεγάλη αφοσίωση· που αφιερώνεται σε έναν άξιο σκοπό· που, στην καλύτερη περίπτωση, γνωρίζει στο τέλος τον θρίαμβο της υψηλής επίτευξης και που, στη χειρότερη περίπτωση, αν αποτύχει, αποτυγχάνει τολμώντας σπουδαία. Έτσι, η θέση του δεν θα βρεθεί ποτέ ανάμεσα σε εκείνες τις ψυχές τις ψυχρές και δειλές, που δεν γνώρισαν ούτε τη νίκη ούτε την ήττα».