Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Ποιους έκοψε ο Μεντιλίμπαρ και για ποιους προχωράει ο Ολυμπιακός»
Πέραν της επίσημης απόκτησης του Μαφέο από τον Ολυμπιακό (παίκτη που προέρχεται από την ομάδα της Μαγιόρκα) υπάρχει και συνέχεια. Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, ανέλυσε στην συνέχεια στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten το τι αποχωρήσεις προκύπτουν (όπως του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ με πώληση), το τι παίκτες επιδιώκει να κλείσει ο πειραϊκός σύλλογος ως προς την συνέχεια και ενώ στάθηκε και στον Μαρμόλ, τον Κάρμο που επανήλθε στο προσκήνιο αλλά και στο θέμα Ντε Φράι.
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