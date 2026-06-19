Ενώ όλα έδειχναν Μαρίνο Πούσιτς για τον πάγκο του ΠΑΟΚ, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών έφεραν ανατροπή στα δεδομένα, με τον Δικέφαλο να βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την ανακοίνωση άλλου προπονητή.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την επιλογή του νέου του προπονητή και, όπως φαίνεται, η απόφαση που έχει ληφθεί δεν αφορά τον Μαρίνο Πούσιτς.

Ο 55χρονος Ολλανδοκροάτης τεχνικός αποτέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα το μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του Ράζβαν Λουτσέσκου. Η περίπτωσή του είχε δουλευτεί σε βάθος χρόνου, οι επαφές είχαν γίνει και ο φάκελός του βρισκόταν εδώ και μήνες στο τραπέζι των ανθρώπων του Δικεφάλου.

Ωστόσο, μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου με τον Λουτσέσκου, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν.

Το τελευταίο διάστημα ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιεϊρίνια, έχοντας πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στον νέο τρόπο λειτουργίας της ΠΑΕ, στράφηκαν μεθοδικά σε μια διαφορετική περίπτωση προπονητή, την οποία δούλεψαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες ο αθλητικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ βρίσκονταν σε συνεχείς επαφές με τον εκλεκτό τους, προχωρώντας παράλληλα σε όλες τις απαραίτητες αξιολογήσεις και συζητήσεις.

Η εισήγηση κατατέθηκε προς την οικογένεια Σαββίδη και έγινε αποδεκτή, σε μια διαδικασία που αποτυπώνει και τη νέα οργανωτική δομή που διαμορφώνεται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με μεγαλύτερη συμμετοχή των στελεχών που έχουν αναλάβει τον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Το όνομα του νέου προπονητή εξακολουθεί να φυλάσσεται ως επτασφράγιστο μυστικό, γεγονός που έχει εντείνει ακόμη περισσότερο την αγωνία και την αναμονή γύρω από την επόμενη ημέρα του Δικεφάλου.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ώρες τον άνθρωπο που θα διαδεχθεί τον Ράζβαν Λουτσέσκου και θα αναλάβει να οδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή.