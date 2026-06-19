ΠΑΟΚ: Τίτλοι τέλους και για τον Κεντζιόρα στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας του με τον Τόμας Κεντζιόρα, με τον Πολωνό αμυντικό να επιστρέφει στη Ντιναμό Κιέβου.

Ο κύκλος του Τόμας Κεντζιόρα στον ΠΑΟΚ έκλεισε και επίσημα το απόγευμα της Παρασκευής (19/6). Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον διεθνή Πολωνό αμυντικό, ο οποίος επιστρέφει στη Ντιναμό Κιέβου μετά από μια τετραετία γεμάτη συμμετοχές, διακρίσεις και σημαντικές στιγμές με τη φανέλα του «Δικεφάλου».

Ο Κεντζιόρα αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από τη Ντιναμό και εξελίχθηκε γρήγορα σε μία από τις πιο σταθερές παρουσίες της αμυντικής γραμμής. Συνολικά κατέγραψε 141 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ, σημείωσε τέσσερα γκολ, μοίρασε τρεις ασίστ και ήταν βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2024.

Με ανακοίνωση, όπου αναφέρει, «Thank you, Tomasz», η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον 32χρονο αμυντικό για την προσφορά του στον σύλλογο.

«Ο Τόμας Κεντζιόρα ήρθε στον ΠΑΟΚ το 2022 από την Ντιναμό Κιέβου, στην οποία κι επιστρέφει πλέον. Ο διεθνής Πολωνός αμυντικός στις τέσσερις σεζόν που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, κατέγραψε 141 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, χρίστηκε πρωταθλητής Ελλάδας το 2024 και έζησε μαζί μας ουκ ολίγες αξιομνημόνευτες στιγμές», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Η αποχώρησή του δημιουργεί νέα δεδομένα στον σχεδιασμό της αμυντικής γραμμής, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται ήδη στην αγορά για την απόκτηση τουλάχιστον δύο κεντρικών αμυντικών ενόψει της νέας σεζόν.

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