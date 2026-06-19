Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως προχωράει με βήματα μπροστά στην υπόθεση του Νόα Καντιού προκειμένου να ολοκληρώσει την απόκτησή του.

Ο Νόα Καντιού βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπει δυναμικά στην υπόθεση της απόκτησής του.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες έχουν κάνει αρκετά βήματα μπροστά ώστε να κλείσουν τον 27χρονο χαφ και να ολοκληρώσουν την αγορά του από τη Λοριάν προκειμένου να αναβαθμίσουν τη μεσαία τους γραμμή.

Να θυμίσουμε πως ο διεθνής από τη Γουαδελούπη ψηφίστηκε στην καλύτερη εντεκάδα της πρώτης κατηγορίας του γαλλικού πρωταθλήματος, εντυπωσιάζοντας με τις εμφανίσεις του και εκτοξεύοντας την αξία του, δεδομένου ότι η Λοριάν τον αγοράσει αντί μόλις 1 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.