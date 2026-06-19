Galacticos LIVE by Interwetten: Ο μεταγραφικός χαμός με Ντε Φράι, οι καυτές εξελίξεις στον Ολυμπιακό & το πλάνο της ΑΕΚ

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα από ειδήσεις για το Big 4, εκεί όπου επικρατεί ο απόλυτος... μεταγραφικός χαμός!

Οι Galacticos by Interwetten έρχονται με γεμάτη ατζέντα, πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές ειδήσεις, γι' ακόμη μία μέρα.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκαλύπτει τα επόμενα μεταγρφαφικά βήματα του Ολυμπιακού, ενώ ο Νίκος Αθανασίου και ο Σωτήρης Μυκονίου εξηγούν τι γίνεται με Ντε Φράι και Πένια στον Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Τσακίρης εξηγεί ποιο είναι το πλάνο της ΑΕΚ στο μεταγραφικό πεδίο, ενώ η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη φέρνει πολλές ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Σταύρος Σουντουλίδης καταπιάνεται με το θέμα των άμεσων προσθηκών στο ρόστερ.

Φυσικά, στο φινάλε της εκπομπής το QnA, με τις δικές σας ερωτήσεις προς τους ρεπόρτερ, αλλά και.. φουλ μουντιαλική διάθεση.

Οι Galacticos by Interwetten είναι εδώ!