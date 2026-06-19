Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη.

Σενάριο από το εξωτερικό θέλει τον ΠΑΟΚ να έχει κάνει νέα προσφορά στην Άουγκσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Το θέμα του Έλληνα αριστερού μπακ παρουσίαζε μία στασιμότητα τις προηγούμενες μέρες με τον «δικέφαλο του βορρά» να έχει σταματήσει στα 3 εκατ. ευρώ συν ένα ακόμη ως μπόνους κι έτσι να μην έχει επιτευχθεί συμφωνία με τους Γερμανούς.

Εκείνοι είχαν απορρίψει την πρόταση των «ασπρόμαυρων» εμμένοντας στα 5 εκατ. ευρώ, που είναι οι απαιτήσεις τους για τον ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες που αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν νέα πρόταση που φτάνει τα 3,5 εκατ. ευρώ καθαρά και προβλέπει κι ακόμη ένα με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων.

Φαίνεται πως αυτή έχει φέρει τις δύο ομάδες πιο κοντά σε συμφωνία, αφού μην ξεχνάμε πως ο ΠΑΟΚ έχει ήδη αποσπάσει το «ναι» του παίκτη και το μόνο που μένει είναι το deal με την Άουγκσμπουργκ.